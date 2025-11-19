Mỹ có thêm công ty robotaxi cạnh tranh Waymo và Tesla

Zoox - đơn vị xe tự lái của Amazon - mở dịch vụ robotaxi miễn phí cho những người dùng đầu tiên tại một số khu vực ở San Francisco.

Ngày 18/11, Zoox cho biết đã bắt đầu cung cấp dịch vụ robotaxi miễn phí cho một số người dùng đầu tiên tại một số khu vực ở San Francisco. Công ty đang đẩy mạnh việc mở rộng trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gia tăng trong lĩnh vực gọi xe tự hành.

Zoox mời những người trong danh sách chờ dùng thử dịch vụ tại một số khu vực của San Francisco, nhằm mục đích tinh chỉnh trải nghiệm trước khi mở rộng quy mô.

Một chiếc robotaxi Zoox đỗ bên ngoài văn phòng và nhà kho của công ty tại Las Vegas. Ảnh: CNBC

Động thái của Zoox diễn ra chỉ vài ngày sau khi Waymo (thuộc Alphabet - hãng mẹ của Google) cho biết sẽ bắt đầu cung cấp dịch vụ robotaxi trên các tuyến đường cao tốc xuyên suốt San Francisco, Los Angeles và Phoenix. Waymo đã hoạt động trên đường phố San Francisco trong nhiều năm và hiện cung cấp dịch vụ trả phí tại một số thành phố khác của Mỹ.

Cùng ngày 18/11, Waymo bắt đầu vận hành xe tự hành hoàn toàn tại Miami, khởi động việc mở rộng dịch vụ gọi xe đến nhiều thành phố hơn của Mỹ trong nỗ lực củng cố vị thế dẫn đầu trong công nghệ xe tự lái.

Tesla đã ra mắt dịch vụ robotaxi tại Austin, Texas trong năm nay với hệ thống giám sát an toàn và đã bắt đầu dịch vụ gọi xe có tài xế tại khu vực Vịnh San Francisco.

Robotaxi của Zoox với hai hàng ghế cho hành khách đặt đối diện nhau. Ảnh: Zoox

Zoox, với chiếc xe được thiết kế đặc biệt trông giống như lò nướng bánh mì trên bánh xe và không có bất kỳ bộ phận điều khiển thủ công nào như vô-lăng hoặc bàn đạp, đã bắt đầu cung cấp dịch vụ xe robotaxi miễn phí cho công chúng ở Las Vegas Strip - đoạn đường thuộc đại lộ Las Vegas - vào tháng 9.

Việc Tesla ra mắt dịch vụ robotaxi trong năm nay, sự mở rộng nhanh chóng của Waymo cùng sự gia nhập của Zoox cho thấy việc tập trung vào thương mại hóa xe tự hành, ngay cả khi các khoản đầu tư lớn, quy định chặt chẽ và các cuộc điều tra liên bang đã buộc nhiều công ty phải đóng cửa.

Mỹ Anh (theo Reuters)