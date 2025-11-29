Tài tử 'Ỷ Thiên Đồ Long Ký': Tôi 89 tuổi vẫn ham chơi

Ông Vương Đức Thuận, đóng Trương Tam Phong "Ỷ Thiên Đồ Long Ký", nói nhờ ham chơi, ông dẻo dai ở tuổi gần 90.

Trên Red Note, nghệ sĩ cho biết đam mê nhiều môn như trượt băng, bơi, cử tạ, đá bóng, xà đơn xà kép, gym. Mấy chục năm qua, mỗi khi thấy có môn thể thao thú vị, ông đều học và duy trì vận động cho đến nay. Ông Vương cho rằng bản thân dẻo dai một phần nhờ di truyền của cha mẹ, một phần nhờ "ham chơi".

Theo tài tử, mỗi người có lối sống khác nhau, phụ thuộc vào lựa chọn, tính cách từng cá nhân. Ông tự nhận đến với cuộc đời là để chơi, khám phá những điều mới mẻ. Do tính kỷ luật cao, khi đã thích môn nào, ông đều kiên trì theo đuổi. Hiện hàng ngày ông chơi thể thao, tập gym từ hai đến ba tiếng.

Nghệ sĩ có ba yêu cầu với bản thân, một là chăm lo tốt cho gia đình, hai là chăm lo sự nghiệp và ba là tự quản lý tốt sức khỏe. Ông và bạn đời gắn bó hơn 60 năm, hàng ngày cùng dạo công viên, làm việc nhà, an hưởng tuổi già bên con cháu.

Ở tuổi gần 90, ông Vương tham gia nhiều hoạt động giải trí. Năm nay, nghệ sĩ gây tiếng vang khi lồng tiếng vai Vô Lượng tiên ông - nhân vật phản diện nặng ký trong bom tấn hoạt hình Na Tra: Ma đồng náo hải (Na Tra 2). Diễn viên còn đều đặn đóng vai phụ ở các phim truyền hình, thường di chuyển bằng máy bay tới các trường quay ở Trung Quốc. Ông ghét nhàn rỗi, bứt rứt trong người nếu không được làm việc.

Nghệ sĩ sinh ra trong gia đình nghèo, không được học đến nơi đến chốn. Năm 24 tuổi, khi làm ở đoàn kịch nói tỉnh Liêu Ninh, ông học bổ túc văn hóa buổi tối. Năm 50 tuổi, tài tử tới Bắc Kinh sống, theo đuổi nghề diễn. Ông góp mặt trong nhiều tác phẩm điện ảnh, truyền hình như Trở về tuổi 20, Kiếm vũ, Điều nàng muốn (What Women Want), Thiên kim nữ tặc, Thiếu niên Trương Tam Phong, Vua Kungfu, Ỷ Thiên Đồ Long Ký 2019 (vai Trương Tam Phong).

