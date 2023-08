Tài tử 'X-Men' tái xuất

Michael Fassbender đóng chính tác phẩm tranh giải Sư Tử Vàng Liên hoan phim Venice 2023, "The Killer", trở lại điện ảnh sau bốn năm ngưng diễn.

Trailer ra mắt hôm 29/8, nội dung xoay quanh một sát thủ (Michael Fassbender) bị kéo vào một cuộc truy lùng, sau khi công việc trước đó của anh gặp vấn đề. Trong đoạn video, nhân vật chính nhiều lần nói: "Bám sát kế hoạch", xen lẫn các cảnh hành động. Tác phẩm còn có sự góp mặt của Charles Parnell, Arliss Howard, Sophie Charlotte và Tilda Swinton.

Trailer 'The Killer' Trailer phim "The Killer", ra mắt tại Liên hoan phim Venice ngày 3/9. Theo Hollywood Reporter, David Fincher phát triển dự án trong 10 năm, cộng sự Andrew Kevin Walker viết kịch bản. Tác phẩm dựa trên loạt tiểu thuyết đồ họa Pháp cùng tên của Alexis Nolent, do Luc Jacamon minh họa. Video: Netflix

Trang The Up Coming nhận xét phim hứa hẹn mang đến sự pha trộn giữa ly kỳ và giật gân, giữa vẻ đẹp và cái ác. ScreenRant cho rằng tài tử Fassbender không tạo nhiều dấu ấn trong vài năm qua. Tuy nhiên, The Killer có thể là bước ngoặt để diễn viên để chứng tỏ thực lực.

Michael Fassbender trên bìa tạp chí GQ năm 2013. ảnh: GQ

Năm 2016, Michael Fassbender nhận đề cử Nam chính xuất sắc Oscar lần thứ 88 với phim Steve Jobs (2015). Nhưng sau đó các dự án tiếp theo của tài tử đều không được giới phê bình đánh giá cao. Từ năm 2016 đến 2019, Fassbender đóng chính trong X-Men: Apocalypse, The Light Between Oceans, Trespass Against Us, Assassin's Creed, Song to Song, Alien: Covenant, The Snowman và X-Men: Dark Phoenix.

ScreenRant cho rằng các tác phẩm này không thể sánh bằng những chiến thắng Fassbender đạt được từ các vai diễn trước, tiêu biểu là vai phụ trong phim 12 Years a Slave (2013) giúp tài tử nhận đề cử Nam phụ xuất sắc Oscar 2014. X-Men: Apocalypse và X-Men: Dark Phoenix đều đạt thành tích tốt ở phòng vé nhưng nhận nhiều đánh giá tiêu cực từ khán giả, bởi kịch bản kém chất lượng hơn so với các phần phim trước. Trong khi đó, Alien: Covenant được giới phê bình đánh giá cao nhưng lại kém hiệu quả về mặt doanh thu. Các phim còn lại thất bại về mặt phê bình lẫn thương mại.

Từ đó, Fassbender ngưng diễn xuất để dành thời gian cho gia đình và đam mê đua xe. Tài tử cũng tham gia nhiều cuộc đua trong thời gian nghỉ ngơi.

Michael Fassbender trong buổi ra mắt phim "Alien: Covenant" của đạo diễn Ridley Scott năm 2017. Ảnh: AFP

The Killer không phải là bộ phim duy nhất của Michael Fassbender ra mắt vào năm 2023 sau bốn năm nghỉ diễn. Tài tử tham gia Next Goal Wins và Kung Fury 2, đều ra mắt cuối năm nay.

Next Goal Wins ra mắt tại Liên hoan phim Toronto vào tháng 9, do Taika Waititi đạo diễn, dựa trên phim tài liệu cùng tên năm 2014. Trong phim, Fassbender đóng vai Thomas Rongen, huấn luyện viên bóng đá người Mỹ gốc Hà Lan. Rongen chỉ đạo đội American Samoa (vùng lãnh thổ chưa hợp nhất của Mỹ nằm ở nam Thái Bình Dương), một trong những đội tuyển tệ nhất thế giới, để giành quyền tham dự FIFA World Cup 2014.

Kung Fury 2 là phần tiếp theo của tác phẩm năm 2015 của đạo diễn David Sandberg. Fassbender đóng vai Colt Magnum, cộng sự mới của Kung Fury.

ScreenRant dự đoán ba dự án sắp tới đều cho thấy sự khả quan trong việc củng cố tên tuổi của Fassbender. Trong đó, The Killer có thể giúp tài tử đạt được nhiều đề cử ở mùa giải năm sau.

Michael Fassbender, 46 tuổi, nổi tiếng qua vai dị nhân Magneto trong series tiền truyện X-Men (2011-2019). Tài tử là một trong những diễn viên tài năng của Hollywood, có khả năng biến hóa đa dạng. Từ dạng vai có chuyển biến tâm lý phức tạp trong dòng phim nghệ thuật cho đến những vai diễn đình đám trong các bom tấn, nghệ sĩ luôn biết cách thổi hồn vào nhân vật.

Fassbender từng hai lần được đề cử Oscar, ba lần nhận đề cử Quả Cầu Vàng và bốn lần có mặt trong danh sách đề cử BAFTA. Theo thống kê của IMDb, diễn viên nhận 78 chiếc cúp từ nhiều giải thưởng điện ảnh.

Magneto - X-Men First Class (2011) Trích đoạn của Michael Fassbender (vai Magneto) trong phim "X-Men: First Class" năm 2011. Video: 20th Century Studios

Quế Chi