Tài tử 'Tiếng yêu này anh dịch được không?' xin lỗi

Kim Seon Ho - đóng chính "Tiếng yêu này anh dịch được không?" - xin lỗi trước nghi vấn gian lận thuế, cho biết đã nộp bổ sung.

Theo News1 ngày 4/2, qua công ty quản lý Fantagio, Kim Seon Ho giải thích về những nghi vấn liên quan tài chính. Theo đó, diễn viên lập công ty riêng năm 2024 với mục đích sản xuất chương trình giải trí, quản lý công việc. Sau khi ký hợp đồng với Fantagio năm 2025, anh nhận ra công ty cũ có thể gây hiểu lầm về tài chính nên đã ngừng hoạt động đơn vị này. Hơn một năm qua, Kim Seon Ho không có bất kỳ giao dịch nào thông qua công ty cũ (do anh làm đại diện pháp nhân).

Diễn viên Kim Seon Ho. Ảnh: Vogue

Diễn viên thừa nhận không hiểu biết đầy đủ về thủ tục pháp lý. Đối với các khoản thu từng nhận qua công ty riêng, Kim Seon Ho đã nộp thuế theo quy định. Anh đồng thời hoàn tất nộp thuế bổ sung.

Người đại diện cho biết Kim Seon Ho muốn khắc phục các vấn đề phát sinh do sự thiếu hiểu biết của mình, vì thế đã hoàn trả các khoản chi gây tranh cãi, bao gồm việc sử dụng thẻ ngân hàng của công ty, tiền trả lương cho người thân của tài tử.

Scandal của Kim Seon Ho gây xôn xao dư luận Hàn một tuần qua. Nhiều trang báo Hàn đưa tin anh lập công ty tổ chức biểu diễn, đăng ký địa chỉ tại căn hộ riêng ở quận Yongsan, Seoul. Tài tử làm giám đốc còn bố mẹ anh là CEO và kế toán. Kim Seon Ho từng trả cho người nhà lương tháng hàng nghìn USD. Anh cũng sử dụng thẻ tín dụng và xe hơi đứng tên công ty cho mục đích cá nhân.

Theo nhận định của truyền thông Hàn, đây có thể là ý đồ làm tăng chi phí doanh nghiệp để khấu trừ, qua đó giảm thuế thu nhập của tổ chức. Việc sử dụng thẻ công ty cho mục đích riêng cũng bị xem là hành vi biển thủ và lạm dụng chức vụ. Do địa chỉ pháp nhân trùng với nơi cư trú của Kim Seon Ho, nghi vấn đây là "công ty ma" được đặt ra.

Trang EToday cho rằng cách làm của Kim Seon Ho giống Cha Eun Woo, người vừa vướng bê bối trốn thuê hơn 13 triệu USD. Cả hai nghệ sĩ đều thuộc công ty Fantagio. Cha Eun Woo đã xin lỗi, hứa hợp tác cơ quan chức năng trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế.

Kim Seon Ho 40 tuổi, tốt nghiệp khoa Phát thanh giải trí, Học viện nghệ thuật Seoul (Hàn Quốc), ra mắt năm 2009 trong vai trò diễn viên nhạc kịch. Năm 2021, anh gây tiếng vang khi đóng chính Điệu cha cha cha làng biển cùng Shin Min Ah. Năm ngoái, Seon Ho xuất hiện trong series Khi cuộc đời cho bạn quả quýt.

Năm nay, Kim Seon Ho nổi đình đám với vai chính trong Tiếng yêu này anh dịch được không?. Diễn viên vào vai Ju Ho Jin, một thông dịch viên đa ngôn ngữ. Cuộc sống của Ho Jin xáo trộn khi anh nhận lời làm phiên dịch cho minh tinh Cha Mu Hee (Go Youn Jung đóng). Sự đối lập tính cách của cả hai tạo nhiều tình huống trớ trêu.

Như Anh (theo News1)