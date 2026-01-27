'Mỹ nam đẹp nhất Hàn Quốc' xin lỗi

"Idol đẹp trai nhất Hàn Quốc" Cha Eun Woo xin lỗi vì khiến mọi người lo lắng khi anh vướng tin trốn thuế, hứa hợp tác cơ quan chức năng.

Trên Instagram hôm 26/1, Cha Eun Woo lần đầu lên tiếng sau nhiều ngày vướng bê bối. Trong bài đăng mới nhất, anh viết: "Tôi thành thật xin lỗi vì khiến mọi người lo lắng, thất vọng về những vấn đề liên quan đến tôi gần đây. Thông qua sự việc, tôi đang suy ngẫm sâu sắc liệu bản thân đã thực hiện nghĩa vụ đóng thuế với tư cách công dân Hàn Quốc một cách nghiêm túc hay chưa, xem đây là cơ hội để tự kiểm điểm".

Theo nghệ sĩ, anh dành nhiều thời gian tự vấn làm thế nào để thể hiện ăn năn trước những người bị anh làm tổn thương. "Tôi cho rằng trách nhiệm của tôi là trực tiếp giải quyết vấn đề và đưa ra lời xin lỗi", Cha Eun Woo viết thêm.

Cha Eun Woo trong bộ hình chụp cho thương hiệu Calvin Klein. Ảnh: Instagram/ Cha Eun Woo

Cha Eun Woo đang thực hiện nghĩa vụ quân sự từ tháng 7/2025. Anh cũng phủ nhận nghi vấn cố ý nhập ngũ để trốn việc bị điều tra.

Cũng trong tâm thư, nghệ sĩ nhìn lại 11 năm trong nghề, cho biết còn nhiều khiếm khuyết hơn ưu điểm. Để có ngày hôm nay, anh tri ân tình cảm và sự ủng hộ hào phóng của người hâm mộ. Eun Woo tiếp tục bày tỏ áy náy trước những người đã tin tưởng, giúp đỡ, cũng như các đồng nghiệp anh chưa thể đền đáp lòng tốt của mọi người.

Cuối cùng, nghệ sĩ hứa nghiêm túc thực hiện các thủ tục thuế trong tương lai. Anh cũng nói sẽ chấp nhận quyết định của những cơ quan chức năng liên quan. "Từ giờ trở đi, tôi sẽ nghiêm khắc hơn với bản thân, sống có trách nhiệm hơn để đáp lại tình cảm tôi nhận được. Một lần nữa, tôi chân thành xin lỗi vì khiến các bạn lo lắng", anh viết trong lời kết.

MV 'Saturday Preacher' của Cha Eun Woo MV "Saturday Preacher" của Cha Eun Woo. Video: Fantagio

Hiện thông tin Cha Eun Woo vướng nghi vấn trốn thuế là một trong những chủ đề gây chú ý nhất làng giải trí Hàn Quốc. Sự việc bắt đầu khi truyền thông đưa tin Cục Thuế Quốc Gia thông báo truy thu Eun Woo 20 tỷ won (13,7 triệu USD) tiền thuế thu nhập cá nhân và các khoản liên quan vì nghi ngờ anh chưa kê khai đầy đủ. Theo The Chosun Daily, đây là số tiền lớn nhất từng được áp dụng với người nổi tiếng trong nước.

Theo báo cáo, mẹ của Eun Woo thành lập một công ty, đăng ký kinh doanh các dịch vụ giải trí. Thu nhập của anh được phân chia giữa công ty quản lý của Fantagio và công ty của mẹ. Điều này giúp nghệ sĩ tránh được việc nộp mức thuế thu nhập cá nhân cao (45%) sang thuế thu nhập doanh nghiệp (khoảng 10-20%). Tuy nhiên, cơ quan thuế nghi ngờ rằng công ty trên không hoạt động thực chất, chỉ lập ra để giúp Eun Woo giảm số thuế phải nộp. Phía Fantagio và nghệ sĩ đã phản đối, yêu cầu xem xét lại.

Dù chưa có kết luận, sự việc khiến Cha Eun Woo ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhiều thương hiệu đang hợp tác với nghệ sĩ đã gỡ bỏ hình ảnh anh. Theo Osen, một số luật sư Hàn Quốc nhận định trong trường hợp nghiêm trọng nhất, nếu áp dụng Luật xử phạt nghiêm khắc đối với tội phạm kinh tế đặc biệt, người vi phạm có thể đối mặt với án tù từ 5 năm trở lên hoặc chung thân.

Trước khi vướng cáo buộc, Cha Eun Woo được xem là hình mẫu hoàn hảo trong showbiz Hàn. Anh 29 tuổi, là thành viên nhóm nhạc Astro. Ngay từ khi ra mắt năm 2016, Cha Eun Woo lập tức thắng giải Tân binh đẹp trai nhất Hàn Quốc. 10 năm qua, anh liên tục đứng nhất bình chọn Top visual idol (Thần tượng có gương mặt đẹp nhất). Trên truyền hình, các nghệ sĩ nói diện mạo của Eun Woo khiến họ thấy áp lực khi đứng cạnh.

Nghệ sĩ tên thật Lee Dong Min, quê gốc Gunpo, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc. Thời đi học, anh luôn nằm trong top ba toàn trường, giỏi thể thao, nấu ăn và giao tiếp tiếng Anh lưu loát. Theo Osen, ca sĩ từng trúng tuyển ngành tư pháp, Đại học Quốc gia Seoul - trường danh giá nhất nước, nhưng từ bỏ để hoạt động nghệ thuật. Về sau anh tốt nghiệp ngành diễn xuất tại Đại học Sungkyunkwan.

Ở mảng phim ảnh, anh từng đóng Con đường trở thành ngôi sao (2015), Công thức lãng mạn (2016), Nhật ký trả thù, Cú đánh cực đỉnh (2017), Gangnam Beauty (2018), Nhà sử học Goo Hae Ryung, Tâm hồn ăn uống (2019),Vẻ đẹp đích thực (2020), Island (2022), Thế giới tươi đẹp (2024). Anh hiện có phim The Wonderfuls, đóng cùng Park Eun-bin, Netflix sản xuất, chưa phát sóng.

Phương Thảo (theo The Chosun Daily)