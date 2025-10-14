Tài tử 'The Glory' ly hôn

Jung Sung Il - diễn viên Hàn đóng "The Glory" - chia tay vợ dù hôn nhân từng được khán giả ví đẹp như mơ.

Ngày 14/10, qua công ty quản lý, Jung Sung Il nói vợ chồng đạt được thỏa thuận ly hôn, không tranh cãi, đổ lỗi cho ai. Sau này, cả hai ủng hộ con đường riêng của nhau, cùng nuôi con trai.

Vợ cũ của Jung Sung Il làm ngoài ngành giải trí, chuyện tình của họ từng được nhiều fan ngưỡng mộ, nhận xét đẹp và có hậu như trong mơ. Trong show You Quiz on the Block năm 2023, Jung Sung Il tiết lộ quen cô khi ngoài 20 tuổi, qua giới thiệu của bạn bè. Một thời gian sau, bạn gái sang Mỹ du học, họ yêu xa trong ba năm.

Diễn viên Jung Sung Il. Ảnh: MK

Khi cô gái về Hàn Quốc, chuyện tình tan vỡ, họ không gặp nhau trong 7 năm. Tuy vậy, giai đoạn đó cô vẫn giữ liên lạc với mẹ của diễn viên. Một lần, mẹ của Jung Sung Il bị ốm, từ quê nhà lên Seoul để phẫu thuật. Mẹ anh giấu chuyện vì không muốn các con lo lắng nhưng lại thông báo với bạn gái cũ của con trai. Cô đưa bà đến bệnh viện, ở cạnh chăm sóc. Sung Il gặp lại tình cũ trong bệnh viện. Nhận ra tình cảm dành cho nhau, ba tháng sau họ kết hôn, vào năm 2016.

Những phân cảnh của Jung Sung Il trong 'The Glory' Những phân cảnh của Jung Sung Il trong "The Glory" Video: Netflix

Jung Sung Il xuất thân nghèo khó, gia nhập làng giải trí năm 2000 với mơ ước kiếm được nhiều tiền. Những năm đầu, anh ít việc, làm thêm nhiều việc để mưu sinh như giao sữa, báo, dọn dẹp trong các tòa nhà, trông xe và lái xe thuê.

Diễn viên dần được đánh giá tích cực diễn xuất với các phim như Những ngày tươi đẹp, Một đêm kịch tính, Fantasy Couple, Shear Madnes. Năm 2023, anh vụt sáng với phim The Glory, vai Ha Do Young - chồng của thủ phạm bạo lực học đường Park Yeon Jin (Lim Ji Yeon), cũng là một trong những mục tiêu Dong Eun (Song Hye Kyo) tiếp cận nhằm thực hiện kế hoạch trả thù. Diễn viên được đánh giá cao cả về ngoại hình, diễn xuất tự nhiên.

Như Anh (theo News1, tvN)