Sao phim 'The Glory' đi lên từ khốn khó

Jung Sung Il - đóng Ha Do Young trong phim "The Glory" - từng phải đi giao báo, vệ sinh tòa nhà, trông xe vì không có vai diễn.

Diễn viên hiện gây chú ý với vai Ha Do Young - chồng của thủ phạm bạo lực học đường Park Yeon Jin (Lim Ji Yeon), cũng là một trong những mục tiêu Dong Eun (Song Hye Kyo) tiếp cận nhằm thực hiện kế hoạch trả thù. Diễn viên được đánh giá cao cả về ngoại hình, diễn xuất tự nhiên.

Những phân cảnh của Jung Sung Il trong 'The Glory' Những phân cảnh của Jung Sung Il trong "The Glory" Video: Netflix

Trong chương trình You Quiz on the Block, Jung Sung Il cho biết nhân vật Ha Do Young "ngậm thìa vàng" từ nhỏ, còn anh từng sống dưới đáy xã hội vì tuổi thơ khó khăn và những năm tháng vô danh.

Jung Sung Il sinh năm 1980 trong gia đình cơ bản ở Daegu. Năm anh học cấp một, mẹ bị bệnh phải đi điều trị suốt thời gian dài, trong khi bố theo đuổi cuộc sống tự do, nay đây mai đó. Diễn viên cùng chị gái chuyển đến sống ở nhà bà ngoại. Tuy nhiên, bà già yếu đến mức không thể tự đi vệ sinh. Hai chị em phải tự lo liệu cuộc sống, đồng thời chăm sóc bà.

Một lần, khi chờ chị gái đi học về, Sung Il đói, khát đến mức phải uống nước mưa trên mặt đất ở khu vui chơi. "Sau cơn mưa, trên mặt đất có nhiều vũng nước đọng lại. Tôi không có gì để ăn cho đến khi chị về. Vì vậy, tôi đợi đất cát lắng xuống và vục nước uống. Tôi đã lấp đầy dạ dày của mình như thế. Lúc biết chuyện, chị đã mắng tôi và bảo 'phải đợi chị về chứ'", diễn viên nói.

Theo Jung Sung Il, dù chỉ lớn hơn hai tuổi, chị gái phải thay cha mẹ chăm sóc anh. Chị vừa đi học, làm việc nhà, nấu ăn cho anh. Khi diễn viên 19 tuổi, mẹ mới trở về. Anh nói: "Chị khổ quá, nhưng chưa bao giờ khóc trước mặt tôi. Cả cuộc đời chị đã phí hoài để lo cho gia đình. Nếu không có chị, sẽ không có tôi hôm nay",

Jung Sung Il trên tạp chí Arena Homme Plus. Ảnh: Arena

Jung Sung Il gia nhập làng giải trí năm 2000, khi tròn 20 tuổi, với mong muốn nổi tiếng, kiếm được nhiều tiền. Tuy nhiên, anh nhanh chóng "vỡ mộng". Vai diễn đầu tay trong A Praise of Youth không gây được chú ý. Nhiều năm sau đó, anh không nhận được lời mời tham gia diễn xuất. Sung Il duy trì cuộc sống bằng các công việc bán thời gian như giao sữa, báo, dọn dẹp trong các tòa nhà, trông xe và lái xe thuê. Diễn viên bắt đầu hoài nghi bản thân, lo lắng cho tương lai.

Bảy năm sau, anh trở lại với một vai nhỏ trong Fool of The River. Sung Il nỗ lực tìm kiếm vai diễn, rèn luyện khả năng, dù có những phim chỉ xuất hiện khoảng vài phút. Diễn viên liên tiếp góp mặt trong Những ngày tươi đẹp, Một đêm kịch tính, Fantasy Couple, Shear Madnes... Trên Newsen, Jung Il cho biết từng nhận được lời mời vào vai sát thủ có thân hình đẹp trong một bộ phim độc lập. Không có tiền thuê huấn luyện viên rèn vóc dáng, anh đành mua cuốn Điều kỳ diệu trong 8 tuần, tham khảo chế độ ăn và tập luyện trong sách. Tuy nhiên, dự án phim sau đó bị hoãn vô thời hạn.

Jung Sung Il không nản chí bởi luôn nhớ lời mẹ dặn: "Nếu con sống hết mình, không phô trương, sẽ có người nhận ra con". Anh cho biết làm việc chăm chỉ theo đúng phương châm đó.

Thành công của The Glory giúp Jung Sung Il nổi tiếng ở tuổi 43, nhận được sự quan tâm của công chúng. Trên tạp chí Dazed, anh nói bất ngờ khi đi trên đường phố, có người nhận ra mình, bạn bè cũ gọi điện hỏi thăm. Thậm chí, giáo viên lớp mẫu giáo của con trai cũng xin chữ ký của anh.

Diễn viên nhận được nhiều lời mời tham gia phim nhưng thận trọng trong việc chọn lựa kịch bản. "Tôi rất cảm kích. Mặc dù làm việc chăm chỉ, tôi vẫn nghĩ mình may mắn. Tuy nhiên, tôi cũng lo lắng sự quan tâm của mọi người sẽ sớm biến mất. Vì vậy, điều cần làm là tiếp tục chăm chỉ, cố gắng hết sức trong tương lai", anh nói.

Diễn viên hiện là gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu. Ảnh: Netflix

Bên cạnh sự nghiệp thành công, Jung Sung Il hiện có cuộc sống hạnh phúc bên bên vợ và con trai. Trên You Quiz on the Block, diễn viên cho biết sau khi xuất ngũ, qua sự giới thiệu của bạn bè, anh gặp vợ. Quen nhau không bao lâu, bạn gái sang Mỹ du học, anh đề nghị hẹn hò bất chấp khoảng cách. Họ duy trì mối quan hệ bằng email, điện thoại trong suốt ba năm. Sau đó cô về nước, cả hai gắn bó thêm ba năm nữa.

Cặp tình nhân từng chia tay vì những bất đồng trong cuộc sống. Trong bảy năm xa cách, bạn gái vẫn giữ liên lạc với mẹ của Jung Sung Il. Một lần, mẹ diễn viên bị ốm, từ quê nhà lên Seoul để phẫu thuật. Mẹ anh giấu chuyện vì không muốn các con lo lắng nhưng lại thông báo với bạn gái cũ của anh. Cô đưa bà đến bệnh viện, ở cạnh chăm sóc. Sung Il gặp lại tình cũ trong bệnh viện, ba tháng sau cả hai kết hôn. Hiện họ trải qua bảy năm hôn nhân và có một con trai đang học mẫu giáo.

Hiểu Nhân