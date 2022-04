Tài tử 'The Flash' bị bắt vì đánh phụ nữ

MỹEzra Miller - đóng anh hùng The Flash của vũ trụ điện ảnh DC - bị cảnh sát bắt lần thứ hai về tội hành hung trong vòng một tháng.

Theo CNN, ngày 19/4, cảnh sát Hawaii bắt Miller và khởi tố anh tội hành hung mức độ hai. Người đại diện của cơ quan chức năng cho biết: "Sự việc xảy ra tại một khu nghỉ dưỡng tư nhân ở quận Puna, gần thị trấn Pahoa. Một người - được xác nhận là Ezra Miller - tức giận sau khi bị yêu cầu phải rời đi. Anh ném chiếc ghế trúng trán một phụ nữ 26 tuổi, gây ra vết thương khoảng nửa inch (1,27 cm). Nạn nhân từ chối đi điều trị y tế".

Ezra Miller tại đồn cảnh sát Hawaii. Ảnh: CNN

Tháng 3, ngôi sao The Flash gây ồn ào khi đánh một vài khách du lịch khi đi hát karaoke tại Hawaii. Anh bị cảnh sát địa phương bắt giữ vì tội gây rối trật tự công cộng và hành hung, được tại ngoại sau đó. Tuy nhiên, nam diễn viên tiếp tục truy tìm và đến tận phòng khách sạn của những người kia để đe dọa, phá đồ đạc.

Một nguồn tin của Rolling Stone cho biết Miller bộc lộ các vấn đề tâm lý ngay trên trường quay năm ngoái. Anh thường xuyên gặp khủng hoảng và nổi nóng khi đóng phim. Tuy nhiên, diễn viên chưa từng đánh hay bạo hành đồng nghiệp. Trong quá khứ, Miller từng nhiều lần vướng rắc rối pháp lý. Năm 2011, anh bị khởi tố tội tàng trữ và sử dụng ma túy nhưng được xử trắng án. Năm 2020, đoạn video ghi lại cảnh Miller đánh một phụ nữ tại Iceland gây chú ý trên mạng.

Ezra Miller sinh năm 1992, là diễn viên nổi tiếng người Mỹ. Anh được biết đến qua vai phụ trong The Perks of Being a Wallflower (2012). Năm 2016, anh nhận vai siêu anh hùng The Flash của vũ trụ điện ảnh DC, xuất hiện trong các bom tấn như Justice League, Suicide Squad, Batman v Superman: Dawn of Justice... Hãng dự kiến phát hành tập phim riêng về nhân vật vào tháng 6/2023.