Sao 'The Flash' bị đuổi vì xúc phạm phụ nữ

Hartley Sawyer - đóng vai Ralph Dibny trong series "The Flash" - bị sa thải do các bài đăng khiếm nhã trên mạng xã hội.

Ngày 8/6, hãng CW - đơn vị sản xuất phim - thông báo Sawyer không góp mặt trong phần mới như dự kiến. "Về những bài đăng của anh Sawyer trên mạng xã hội, chúng tôi không chấp nhận các bình luận bôi nhọ hướng đến bất kỳ chủng tộc, sắc tộc, gốc gác, giới tính hay xu hướng tình dục nào. Chúng đi ngược giá trị và chính sách của chúng tôi - luôn cố gắng xây dựng môi trường làm việc hiệu quả và không phân biệt đối xử", đại diện hãng chia sẻ. Hiện chưa rõ ai tiếp quản vai diễn của Sawyer trong The Flash.

Hartley Sawyer đóng nhân vật co giãn cơ thể trong The Flash Hartley Sawyer đóng nhân vật co giãn cơ thể trong "The Flash". Video: CW.

Hai tuần qua, Sawyer bị một số người trên mạng xã hội tố cáo từng bình luận phân biệt giới tính, bình phẩm khiếm nhã về phụ nữ. Trên trang cá nhân, anh gọi phụ nữ bằng những từ thô tục, kể chuyện săm soi cơ thể họ trong buổi thử vai. Một số bài đăng khác của Sawyer bị cho là gợi ý chuyện tấn công, quấy rối tình dục hoặc bạo hành. Sao nam cũng nhiều lần tự nhận là kẻ phân biệt chủng tộc.

Những bài đăng của Sawyer là từ năm 2012 đến năm 2015, hiện đã bị xóa. Tuy nhiên, một số người đã chụp ảnh trang cá nhân của anh và chia sẻ lại. Trên Twitter, Hartley Sawyer xin lỗi và giải thích đó là những câu đùa: "Tôi cực kỳ tiếc nuối, nhục nhã và thất vọng với chính mình vì sự ngốc nghếch khi xưa. Tôi muốn nói rõ rằng những lời đó không đại diện cho quan điểm hoặc con người của tôi hiện tại".

Hartley Sawyer (phải) và Grant Gustin - nam chính phim "The Flash". Series hiện ra đến mùa sáu, xoay quanh nhân vật chính sở hữu siêu tốc độ, dựa trên truyện tranh DC. Ảnh: CW.

Hartley Sawyer sinh năm 1985, góp mặt trong 50 tập phim The Flash với vai Ralph Dibny, siêu nhân co giãn cơ thể. Grant Gustin - diễn viên đóng vai The Flash - nói bị sốc, buồn bã và tức giận khi đọc những bình luận khiếm nhã của Sawyer.

Sawyer bị sa thải trong lúc nhiều người Mỹ biểu tình để chống phân biệt chủng tộc, sau cái chết của George Floyd. Trước Sawyer, đạo diễn James Gunn cũng từng bị đuổi khỏi dự án Guardians of the Galaxy 3 do những bình luận nhạy cảm trong quá khứ. Tuy nhiên, nhà làm phim được bổ nhiệm lại vị trí này sau bảy tháng.

Ân Nguyễn