Tài tử Sakaguchi Kentaro hẹn hò

Tài tử hàng đầu Nhật Bản Sakaguchi Kentaro công khai bạn gái là chuyên gia trang điểm.

Tối 9/9, trang Bunshun đăng một số ảnh diễn viên gặp gỡ người phụ nữ A, hơn anh ba tuổi, cho biết họ yêu nhau 4 năm, hiện sống chung. Cả hai đã ra mắt gia đình nhau, A từng nói với người thân kế hoạch đăng ký kết hôn với Sakaguchi Kentaro.

Đại diện công ty quản lý của tài tử thừa nhận mối quan hệ tình cảm, không tiết lộ danh tính của bạn gái diễn viên.

Tài tử Sakaguchi Kentaro. Ảnh: Yahoo

Tuy nhiên, paparazzi cho biết đời tư của Sakaguchi Kentaro phức tạp, anh còn "qua lại với một nữ diễn viên nổi tiếng". Phía tài tử chưa phản hồi điều này.

Sakaguchi Kentaro 34 tuổi, thuộc nhóm sao nổi bật nhất Nhật Bản, được mệnh danh "Nam thần muối". Theo Elle, tên gọi này chỉ những người có gương mặt "tinh khiết như muối", đôi mắt nhỏ dài, môi mỏng, mũi cao, tính cách nho nhã, cười hay không cười đều quyến rũ.

Anh được giới chuyên môn đánh giá diễn xuất đột phá, từng gây sốt với nhiều tác phẩm điện ảnh và truyền hình như What Comes After Love, Signal, Beyond Goodbye, Heroine Shikkaku.

MV 'Dream' của Lisa, Kentaro Sakaguchi Trích MV "Dream". Video: Lloud

Tháng 8, Sakaguchi Kentaro gây sốt khi đóng MV Dream cùng ca sĩ Lisa. Họ vào vai hai người yêu nhau, đau đớn vì sinh ly tử biệt. Tác phẩm có đoạn Lisa hỏi Sakaguchi Kentaro: "Kiếp sau anh muốn trở thành gì?", chàng trai nói đây là câu hỏi khó, hỏi ngược Lisa câu đó. Cô gái đáp muốn trở thành một cái cây còn chàng trai nói muốn trở thành hồ nước ở trước cây đó. Tương tác của cả hai nhận phản hồi tích cực từ fan.

Như Anh (theo TVBS)