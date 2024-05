Tài tử 'Queen of Tears' trưởng thành từ khốn khó

Park Sung Hoon - 39 tuổi, diễn viên "Queen of Tears" - từng sống dưới tầng hầm, không đủ tiền mua hamburger.

Đóng phản diện Yoon Eun Seong trong phim Queen of Tears, anh được khen diễn chân thật, có nhiều phân đoạn bùng nổ cảm xúc. Trước đó, tài tử gây ấn tượng với vai Jae Joon - kẻ bắt nạt học đường - phim The Glory. Thường vào vai các công tử nhà giàu, Yoon Eun Seong bị đồn có gia thế "khủng". Tuy nhiên, trong show You Quiz On The Block đầu tháng 5, anh phủ nhận thông tin, tiết lộ góc khuất cuộc sống.

Yoon Eun Sung phim 'Queen of Tears' Yoon Eun Sung (Park Sung Hoon đóng) bị cảnh sát bắn trong tập cuối phim "Queen of Tears". Video: Netflix

Do khủng hoảng tài chính IMF năm 1997, bố anh mất việc ở ngân hàng, khiến gia đình túng thiếu. Mẹ anh làm môi giới nhà đất. Khi thua lỗ vì thị trường ảm đạm, họ phải lấy ngôi nhà đang ở để cho thuê. Bố của Park Sung Hoon bị đột quỵ, liệt nửa người. Ông không thể tự vệ sinh cơ thể, nói và ăn uống khó khăn.

Thời học phổ thông, anh không có đồng tiền tiêu vặt nào. Một lần, khi đi xem phim cùng bạn bè, anh cãi nhau với bạn thân vì từ chối mua hamburger. Khi biết chuyện, người bạn nói: "Tớ sẽ cho cậu vay tiền, vậy nên hãy ăn một chiếc hamburger nhé".

Diễn viên nói với MC Yoo Jae Seok: "Khi em nhập ngũ và được nghỉ phép sau tám tháng, mẹ em nói: 'Mẹ và bố chỉ ăn cơm với kimchi và không có tiền mặt. Nếu con nghỉ phép, bố mẹ phải cho con ít nhất là 5.000 won (94.000 đồng), xin con đừng nghỉ phép'".

Diễn viên Park Sung Hoon. Ảnh: tvN

Năm 2008, sau khi xuất ngũ, anh bắt đầu làm việc ở đoàn kịch nhưng không có vai. Khi ấy, anh chỉ kiếm được 50.000 won (gần một triệu đồng) trong chín tháng, phải làm thêm nhiều công việc khác để trang trải cuộc sống. Lúc đó, anh và bạn bè sống trong một căn nhà có tầng bán hầm, giống như bối cảnh phim Parasite. Khi mùa mưa đến, diễn viên và bạn lấy chăn bông để thấm nước rồi đổ ra ngoài. Thỉnh thoảng, Park Sung Hoon được anh rể trợ cấp để có thể theo đuổi sự nghiệp. Anh nói từng nhiều lần khóc vì bất lực.

Sau 16 năm trong nghề, đến nay, diễn viên cho biết đạt khoảng 90% mục tiêu ban đầu, đủ sức chu cấp cho các thành viên trong gia đình. Trong show You Quiz on the Block, anh nhắn gửi người thân: "Con luôn là nỗi lo lắng của gia đình, nhưng giờ con đã trở thành một diễn viên được nhiều người quan tâm và cổ vũ. Con cảm ơn bố mẹ đã nuôi dưỡng con, một đứa con luôn yếu đuối, nội tâm và nhút nhát. Nhờ mọi người, con có thể chạy đua hết mình với một mục tiêu duy nhất".

Park Sung Hoon cũng nói về hạn chế của việc thành công với nhiều vai phản diện. Khi anh đi ăn ở một nhà hàng, một nữ khán giả trung niên đập vào lưng anh và nói: "Cút khỏi đây. Để hai người đó (Hae In và Huyn Woo trong phim Queen of Tears) yên đi". Trong tiệc mừng công bộ phim, anh nói: "Mọi người có thể căm thù Yoon Eun Seong, nhưng xin đừng chỉ trích tôi". Ngoài ra, anh cho biết không nhận được hợp đồng quảng cáo nào sau phim, do nhân vật bị ghét.

Park Sung Hoon trong phim 'The Glory' Jeon Jae Joon (Park Sung Hoon đóng) đánh giáo chụp trộm con gái, trong phim "The Glory". Video: Netflix

Park Sung Hoon 39 tuổi, xuất phát điểm là diễn viên sân khấu. Năm 2014, anh có vai diễn đầu tiên trên phim Three Days của đài SBS. Năm 2018, anh đóng chính phim kinh dị Gonjiam: Haunted Asylum của Jeong Beom-sik, thu hút 2,6 triệu người đến rạp. Cùng năm, anh vào vai chính phim truyền hình My Only One, đạt rating 49%. Cuối năm, anh thắng giải Nam diễn viên mới xuất sắc tại KBS Drama Awards.

Anh đóng chính thêm nhiều phim nhưng chỉ thực sự nổi tiếng sau khi vào vai Jeon Jae Joon, phim The Glory (2022). Anh nhận được đề cử Nam diễn viên phụ xuất sắc tại Giải thưởng nghệ thuật Baeksang, Lễ trao giải Rồng Xanh. Sau Queen of Tears, tài tử sẽ xuất hiện trong Squid Game mùa hai. Anh từng hẹn hò diễn viên Ryu Hyun Kyung sáu năm, chia tay năm 2022.

Thanh Thanh (theo tvreport)