Tài tử 'Phương Thế Ngọc' hiến tài sản trước khi qua đời

Đài LoanCố diễn viên Trần Tùng Dũng, nổi tiếng với phim "Phương Thế Ngọc", hiến tài sản làm từ thiện.

Theo Appledaily, tang lễ Trần Tùng Dũng cử hành sáng 28/12 tại Đài Bắc. Nhiều nghệ sĩ như Khang Khải, Quách Kiến Hoành, Giang Tổ Bình, Ngô Mẫn... đưa tiễn Trần Tùng Dũng về nơi an nghỉ. Đạo diễn Ngô Niệm Chân được hai em trai của Trần Tùng Dũng ủy thác phát biểu ở buổi lễ.

Lễ tang Trần Tùng Dũng. Ông mất hôn 17/12 vì bệnh suy thân. Ảnh: Appledaily

Ngô Niệm Chân cho biết sinh thời, Trần Tùng Dũng ghét người khác dùng từ ngữ hoa văn, dài dòng. Vì thế, ông cố gắng nói ngắn gọn. Điếu văn của Ngô Niệm Chân có đoạn: "Hôm nay lạnh, nhưng vẫn nhiều người đến đưa tiễn Trần Tùng Dũng, đó là phúc thứ nhất của ông. Ông chọn nghề phim ảnh, gặp được nhiều quý nhân, từ đó không còn lo cơm áo gạo tiền, đó là phúc thứ hai. Ông thẳng thắn bộc trực, thiếu rượu là không vui, được thọ tới 80, đó là phúc thứ ba. Cuối đời ông nhiều bệnh nhưng có Yule chăm sóc chu đáo như người thân, làm ông không phải chịu cảnh cô đơn, đó là phúc thứ tư".

Yule, giúp việc người Indonesia, chăm sóc Trần Tùng Dũng cuối đời. Ảnh: Mirrormedia

Ngô Niệm Chân nói Trần Tùng Dũng còn có những thiếu sót, chẳng hạn, do tính cách bộc trực, lời lẽ vô tâm của ông từng làm tổn thương người khác, ông mong mọi người cùng mỉm cười xóa tan xích mích hận thù, để Trần Tùng Dũng ra đi không còn vướng bận, gánh nặng. Ngô Niệm Chân nói thêm: "Cuộc đời ông ấy được xã hội ưu ái, được quý nhân giúp đỡ nhưng báo đáp chưa đủ, đó là cái thiếu thứ hai. Gia đình tôn trọng dặn dò của ông trước khi mất, ngoài báo đáp Yule, ông hiến tài sản cho các tổ chức từ thiện, coi như sự báo đền. Dù luân hồi là điều tự nhiên nhưng chúng tôi không nỡ xa rời người thân thuộc. Ông sống đời bất kham nhưng trọng tình trọng nghĩa".

Yule ở tang lễ Trần Tùng Dũng. Ảnh: Ettoday

Kết thúc lễ tang, người thân của Trần Tùng Dũng và Yule cúi đầu cảm ơn những người đưa tiễn diễn viên. Theo UDN, Yule vốn ký hợp đồng giúp việc cho Trần Tùng Dũng tới tháng 11/2022, hiện cô vẫn ở nhà của tài tử. Cô chưa quyết định về quê ở Indonesia hay làm việc cho chủ nhà mới. Ông Trần, một người bạn của Trần Tùng Dũng, cho biết đang bàn bạc với Yule, nếu cô muốn ở lại Đài Loan, ông sẽ giúp tìm chủ nhà tốt bụng. Cố nghệ sĩ không kết hôn, không con cái. Yule chăm sóc ông hơn 10 năm qua.

Trần Tùng Dũng sinh ra trong gia đình xã hội đen ở Đài Loan, lang bạt kiếm sống từ 15 tuổi, giao du với các băng đảng. Thời thanh niên, ông từng phải sống chui lủi trốn cảnh sát. Sau khi từ bỏ thế giới ngầm, ông xin vào một số đoàn phim làm việc, từ đó được các đạo diễn để mắt vì vẻ ngoài bụi bặm. Đầu thập niên 1970, Trần Tùng Dũng đóng vai nhỏ trong một số phim hành động.

Trần Tùng Dũng trong "Phương Thế Ngọc" Trần Tùng Dũng và Lý Liên Kiệt trong "Phương Thế Ngọc". Video: Golden Harvest

Năm 1989, đạo diễn Hầu Hiếu Hiền tìm người am hiểu xã hội đen để đóng A City of Sadness (Bi tình thành thị), Trần Tùng Dũng được chọn đóng chính cùng Lương Triều Vỹ. Vai lão đại Lâm Văn Hùng trong tác phẩm mang về cho Trần Tùng Dũng danh hiệu Nam diễn viên chính xuất sắc giải Kim Mã 1989. Tiếp đến, Trần Tùng Dũng tham gia nhiều phim Hong Kong như Phương Thế Ngọc (1993), đóng cùng Lý Liên Kiệt, Hắc Kim (đóng cùng Lưu Đức Hoa, Lương Gia Huy), Ngục tù phong vân 2 (đóng cùng Châu Nhuận Phát)... Từ năm 2000, ông ít đóng phim do sức khỏe giảm sút.

Nghinh Xuân (theo Appledaily)