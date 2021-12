Diễn viên 'Phương Thế Ngọc' qua đời

Đài LoanTrần Tùng Dũng, đóng "Phương Thế Ngọc" cùng Lý Liên Kiệt, mất ngày 17/12 vì tuổi cao, bệnh tật.

Theo Appledaily, nam diễn viên nhập viện ở Đài Bắc từ tháng 10 do bệnh suy thận, qua đời sau gần 50 ngày chữa trị, hưởng thọ 80 tuổi. Em trai và con trai nuôi ở bên Trần Tùng Dũng những ngày cuối đời.

Hơn 5 năm qua, sức khỏe Trần Tùng Dũng không ổn định. Ông từng đột quỵ, mắc các bệnh tiểu đường, vôi hóa van tim, đục thủy tinh thể... Năm 2016, ông ba lần được cấp cứu vì bệnh thận và phù phổi. Ông còn ngã tại nhà, từ đó đến nay phải ngồi xe lăn.

Diễn viên Trần Tùng Dũng. Ảnh: LTN

Trần Tùng Dũng không kết hôn, không con cái. Khoảng 10 năm qua, người giúp việc quốc tịch Indonesia - Yule - chăm sóc nam diễn viên.

Trần Tùng Dũng trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc đời. Ông sinh ra trong gia đình xã hội đen ở Đài Loan, lang bạt kiếm sống từ 15 tuổi, giao du với các băng đảng. Thời thanh niên, Trần Tùng Dũng từng phải sống chui lủi trốn cảnh sát. Sau khi từ bỏ thế giới ngầm, ông xin vào một số đoàn phim làm việc, từ đó được các đạo diễn để mắt vì vẻ ngoài bụi bặm. Đầu thập niên 1970, Trần Tùng Dũng đóng vai nhỏ trong một số phim hành động.

Trần Tùng Dũng trong "Phương Thế Ngọc" Trần Tùng Dũng và Lý Liên Kiệt trong "Phương Thế Ngọc". Video: Golden Harvest

Năm 1989, đạo diễn Hầu Hiếu Hiền tìm người am hiểu xã hội đen để đóng A City of Sadness (Bi tình thành thị), Trần Tùng Dũng được chọn đóng chính cùng Lương Triều Vỹ. Vai lão đại Lâm Văn Hùng trong tác phẩm mang về cho Trần Tùng Dũng danh hiệu Nam diễn viên chính xuất sắc giải Kim Mã 1989. Tiếp đến, Trần Tùng Dũng tham gia nhiều phim Hong Kong như Phương Thế Ngọc (1993), đóng cùng Lý Liên Kiệt, Hắc Kim (đóng cùng Lưu Đức Hoa, Lương Gia Huy)... Từ năm 2000, ông ít đóng phim do sức khỏe giảm sút.

Như Anh (theo Appledaily)