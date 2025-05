Tài tử Pháp Gérard Depardieu bị kết tội tấn công tình dục

PhápGérard Depardieu bị kết án 18 tháng tù treo vì tấn công tình dục hai phụ nữ trên phim trường vào năm 2021.

Tòa án Paris tuyên án Gérard Depardieu, một trong những diễn viên điện ảnh nổi tiếng nhất nước Pháp, vào ngày 13/5. Trước đó, ông bị cáo buộc sàm sỡ hai phụ nữ - người phụ trách trang trí bối cảnh 54 tuổi và một trợ lý đạo diễn 34 tuổi - trong quá trình sản xuất phim Les Volets Verts (Những ô cửa màu xanh) của đạo diễn Jean Becker ở miền Nam nước Pháp vào tháng 8 và tháng 9/2021.

Diễn viên 77 tuổi không có mặt ở tòa để nghe phán quyết. Trước đó, ông phủ nhận mọi cáo buộc. Luật sư của ông cho biết sẽ kháng cáo.

Gérard Depardieu xuất hiện ở Tòa án Paris hôm 24/3. Ảnh: Reuters

Khi tuyên án, chủ tọa Thierry Donard nói: "Anh ta dường như không hiểu được khái niệm đồng thuận, không nhận ra hậu quả từ hành vi của mình gây ra với những phụ nữ". Cũng sau phiên tòa, Depardieu bị đưa vào danh sách tội phạm tình dục.

Ông từng bị hơn 20 phụ nữ cáo buộc hành vi sai trái, nhưng không có vụ án nào được đưa ra tòa. Một số vụ hủy bỏ do thiếu bằng chứng hoặc hết thời hiệu.

Một trong hai nạn nhân - người phụ trách trang trí bối cảnh được nêu tên là Amélie - nói Depardieu tấn công tình dục và quấy rối bà vào ngày 10/9/2021. Trong quá trình quay phim, Amélie nghe Depardieu nói những điều thô lỗ. Một ngày nọ, tài tử kéo bà về phía mình khi bà đi ngang qua chỗ ông đang ngồi. Ông chặn bà bằng chân và sờ soạng eo, hông và ngực bà, trong khi đưa ra những bình luận tục tĩu. Người thứ hai, Engela, nói Depardieu tấn công tình dục vào ngày 31/8/2021. Cô khiếu nại Depardieu ba lần chạm vào mông, ngực cô trên phố và tại địa điểm quay phim.

Các nhà hoạt động quyền phụ nữ nhận định phiên tòa đánh dấu bước tiến quan trọng cho phong trào #MeToo lẫn ngành công nghiệp điện ảnh Pháp. Giới giải trí nhiều lần bị chỉ trích vì sự chậm trễ trong việc giải quyết các cáo buộc lạm dụng phụ nữ.

Họ cũng cho biết nhiều người thay đổi thái độ, từ thờ ơ sang ủng hộ, nhất là từ trường hợp của Gisele Pelicot. Bà bị chồng chuốc thuốc mê, để hơn 50 đàn ông xâm hại bà. Tháng trước, một báo cáo do các chính trị gia Pháp chỉ ra bạo lực tình dục và quấy rối tình dục vẫn tràn lan trong ngành giải trí, phụ nữ và trẻ em thường xuyên bị xâm hại. Sau phiên tòa, Amélie nói: "Với tôi, đây là một chiến thắng. Công lý đã được thực thi".

Depardieu từng biện hộ việc đặt tay lên mông người khác không phải là tấn công tình dục, cho rằng một số phụ nữ quá nhạy cảm. Hiện chưa rõ ông ở đâu. Hồi tháng 4, ông đến quần đảo Azores (Bồ Đào Nha) quay phim do người bạn - diễn viên Fanny Ardant - làm đạo diễn. Ardant từng làm chứng tại tòa để ủng hộ ông.

Hiện văn phòng công tố Paris yêu cầu Depardieu phải ra hầu tòa thêm về tội hiếp dâm và tấn công tình dục trong một vụ án riêng do minh tinh Charlotte Arnould khởi kiện, nhưng chưa ấn định ngày xét xử. Trong một bức thư ngỏ gửi đến tờ Le Figaro năm 2023, Depardieu phủ nhận cáo buộc, cho rằng các cuộc gặp gỡ với Arnould đều là tự nguyện.

Gérard Depardieu trong vai Jean Valjean "Những người khốn khổ" Gérard Depardieu trong vai Jean Valjean "Những người khốn khổ". Video:Taurus Film

Gérard Depardieu sinh năm 1948, là một trong những ngôi sao nổi tiếng nhất nước Pháp, xuất hiện trong hơn 180 bộ phim. Ông từng giành nhiều giải thưởng điện ảnh của Pháp và châu Âu, đoạt giải Diễn viên xuất sắc Liên hoan phim Cannes cùng đề cử Nam chính xuất sắc Oscar 1991 cho vai diễn trong Cyrano de Bergerac (1990).

Suốt sự nghiệp điện ảnh, Depardieu làm việc với các nhà làm phim hàng đầu châu Âu như François Truffaut, Maurice Pialat hay Jean-Paul Rappeneau. Tài tử xuất hiện trong các bom tấn Mỹ như 1492: Conquest of Paradise (1992) của đạo diễn Ridley Scott, Hamlet (1996) của Kenneth Branagh hay Life of Pi (2012) của Lý An. Ông là gương mặt quen thuộc trong nhiều series truyền hình Anh, Pháp và Nga.

Depardieu được Tổng thống Pháp phong tặng huân chương Bắc đẩu bội tinh hạng Hiệp sĩ. Ông được phong là Đại sứ văn hóa của Montenegro, Bắc Âu. Tổng thống Nga, Vladimir Putin, trao quyền công dân Nga cho tài tử vào năm 2013.

Cát Tiên (theo CNN, Guardian)