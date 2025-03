Tài tử huyền thoại Gérard Depardieu bị cáo buộc dâm ô trên phim trường

Tài tử Gérard Depardieu, một trong những diễn viên nổi tiếng nhất của Pháp, hôm nay hầu tòa với cáo buộc tấn công tình dục hai phụ nữ trên phim trường vào năm 2021.

Phiên tòa được Tòa án tại Paris xét xử ngày 24 và 25/3, ban đầu dự kiến diễn ra vào ngày 28/10/2024 nhưng đã bị hoãn lại do tình trạng sức khỏe của nam diễn viên.

Depardieu, 76 tuổi, đang phải đối mặt với cáo buộc sàm sỡ hai phụ nữ, là phụ trách trang trí bối cảnh 54 tuổi và một trợ lý đạo diễn 34 tuổi trong quá trình sản xuất bộ phim "Les Volets Verts" (Những ô cửa màu xanh) của đạo diễn Jean Becker ở miền Nam nước Pháp vào tháng 8 và tháng 9/2021.

Gérard Depardieu. Ảnh: Variety

Ông bị cảnh sát bắt ngày 29/4/2024 và được triệu tập ra hầu tòa hình sự vào tháng 10 cùng năm. Nam diễn viên phủ nhận mọi cáo buộc.

Theo lời khai của nạn nhân 54 tuổi tên Amelie, nam diễn viên Depardieu đã tấn công tình dục và quấy rối bà vào ngày 10/9/2021, trong quá trình quay phim. Amelie cho biết bà đã nghe thấy Depardieu đưa ra một số bình luận thô lỗ và cáo buộc rằng một ngày nọ, khi bà đi ngang qua anh ta đang ngồi ở hành lang, nam tài tử đã túm và kéo bà về phía mình. Ông ta sau đó chặn bà bằng chân và sờ soạng eo, hông và ngực bà, trong khi đưa ra những bình luận tục tĩu.

Người phụ nữ thứ hai, Engela cáo buộc bị Depardieu tấn công tình dục vào ngày 31/8/2021. Cô đã nộp đơn khiếu nại rằng Depardieu đã 3 lần chạm vào mông và ngực cô trên phố và tại địa điểm quay phim.

Theo luật, nếu bị tuyên có tội, nam diễn viên đối mặt án tù 5 năm và 75.000 euro (2 tỷ đồng) tiền phạt

Luật sư của Depardieu nói với đài phát thanh Pháp RMC rằng thân chủ "muốn nói ra sự thật vì là nạn nhân của những lời buộc tội sai trái".

Luật sư của một trong hai nạn nhân phát biểu trên đài phát thanh France Info rằng thân chủ của bà "đang bình tĩnh chờ đợi kết quả của vụ án ... vì các cáo buộc rất chắc chắn". Luật sư cũng cho biết bốn người phụ nữ khác nói rằng đã bị Depardieu tấn công tình dục sẽ phát biểu tại phiên tòa với tư cách là nhân chứng.

Đây là lần đầu tiên Depardieu, một trong những diễn viên điện ảnh nổi tiếng nhất của Pháp, bị xét xử vì cáo buộc tấn công tình dục.

Trước đó, ông đã bị hơn 20 phụ nữ cáo buộc công khai hoặc thông qua khiếu nại chính thức về hành vi sai trái, nhưng không có vụ án nào được đưa ra tòa. Một số vụ đã bị hủy bỏ do thiếu bằng chứng hoặc do thời hiệu.

Gérard Depardieu (phải) trong bộ phim làm nên tên tuổi, Asterix và Obelix. Ảnh:TV Spielfilm

Trong một vụ án khác, nữ diễn viên 30 tuổi người Pháp Charlotte Arnould đã cáo buộc Depardieu về 2 vụ hiếp dâm được cho là xảy ra vào tháng 8/2018. Cô khi đó 22 tuổi, còn Depardieu, vốn là bạn thân của cha cô.

Depardieu do bị buộc tội hiếp dâm và tấn công tình dục vào năm 2020. Tháng 8/2024, các công tố viên đã yêu cầu đưa vụ án ra xét xử, nhưng thẩm phán vẫn chưa đưa ra quyết định.

Depardieu, một trong những diễn viên gạo cội của điện ảnh Pháp, đã xuất hiện trong hơn 170 bộ phim và nổi tiếng quốc tế với các vai diễn nói tiếng Anh. Ông từng là đại sứ toàn cầu cho điện ảnh Pháp và nổi tiếng quốc tế với một số vai diễn ở Hollywood như Green Card, The Man in the Iron Mask vàL ife of Pi.

Ông được nhiều giải thưởng điện ảnh của Pháp và châu Âu và đề cử giải Oscar năm 1991 cho vai chính trong phim Cyrano de Bergerac.

Hải Thư (Theo CNN, Variety)