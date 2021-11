Tài tử 'Những tay đua kiệt xuất' mắc Covid-19

Hàn QuốcTài tử Jung Woo Sung - từng đóng "Những tay đua kiệt xuất" - có kết quả dương tính nCoV, đêm 29/11.

Đại diện Artist Company - công ty quản lý của diễn viên - cho biết anh thực hiện xét nghiệm sau khi tiếp xúc với ca dương tính. Hiện anh hủy toàn bộ lịch trình, thực hiện cách ly và điều trị theo hướng dẫn của cơ quan y tế. Anh tiêm vaccine mũi thứ hai cách đây hơn hai tuần.

Theo Allkpop, Jung Woo Sung tham dự Lễ trao giải Rồng Xanh hôm 26/11 với vai trò khách mời trao giải, tiếp xúc nhiều nghệ sĩ, nhân viên. Tài tử Lee Jung Jae - cùng lên trao giải với anh - đang ở Mỹ, đã xét nghiệm PCR và cho kết quả âm tính. Lee Jung Jae đến Mỹ ngày 27/11 để tham dự Lễ trao giải Gotham 2021. Hiện những người tiếp xúc Jung Woo Sung trong tuần qua đều tự cách ly, xét nghiệm.

Jung Woo Sung tại Lễ trao giải Rồng Xanh 2021 Jung Woo Sung (xuất hiện từ 0:10) cùng Lee Jung Jae tại Lễ trao giải Rồng Xanh 2021. Video: KBS2

Jung Woo Sung sinh năm 1973, nổi danh châu Á với Những tay đua kiệt xuất, Sad Movie, Beat, Hoa cúc dại... Ngoài diễn xuất, anh còn thành công ở lĩnh vực kinh doanh. Tài tử và bạn thân Lee Jung Jae đồng sáng lập công ty giải trí Artist Company, hiện quản lý nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Ha Jung Woo, Kim Eui Sung, Go Ah Sung, Park So Dam, Yum Jung Ah, Go A Ra...

Anh được khán giả lẫn nghệ sĩ mệnh danh là "Ngôi sao của các ngôi sao", "Quý ông hoàn hảo" và đứng đầu nhiều cuộc bình chọn "Mỹ nam được khao khát nhất Hàn Quốc". Tháng 3/2020, Entertainment Weekly công bố danh sách "Ngôi sao độc thân được yêu thích nhất Hàn Quốc", Jung Woo Sung đứng thứ tư.

Ngoài Jung Woo Sung, diễn viên Go Kyung Pyo - đóng Reply 1988 - cũng nhận kết quả nhiễm nCoV sáng 30/11. Theo Osen, diễn viên đã tiêm hai mũi vaccine vào tháng 8 và tháng 10. Đại diện công ty quản lý của anh nói: "Go Kyung Pyo đã hủy bỏ mọi lịch trình và đang tự cách ly. Anh ấy sẽ sớm khỏe mạnh và trở lại với hình ảnh tươi sáng hơn. Chúng tôi xin lỗi vì đã khiến mọi người lo lắng".

Hiểu Nhân