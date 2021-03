Jung Woo Sung đón tuổi 48

Tài tử Hàn Quốc Jung Woo Sung đón sinh nhật lần thứ 48 trên trường quay phim mới.

Jung Woo Sung nhận nhiều lời chúc của đồng nghiệp, nhân viên đoàn phim Hunt vào ngày 20/3, theo Heraldcorp. Trên Instagram và Facebook, hàng chục nghìn fan chia sẻ ảnh của thần tượng, khen anh phong độ ở tuổi 48. Họ mong anh có nhiều tác phẩm hay, khỏe mạnh và sớm yên bề gia thất.

Theo Naver, nhiều năm nay, Jung Woo Sung liên tục bị người nhà và đồng nghiệp nhắc khéo chuyện vợ con. Trong nhiều cuộc phỏng vấn, anh nói hài lòng với cuộc sống độc thân, tận hưởng niềm vui du lịch và làm từ thiện

Jung Woo Sung phong độ trên thảm đỏ Rồng Xanh hồi tháng 2. Ảnh: Topdaily.

Jung Woo Sung sinh năm 1973, nổi danh châu Á với Những tay đua kiệt xuất, Sad Movie, Beat, Hoa cúc dại... Ngoài diễn xuất, anh còn thành công ở lĩnh vực kinh doanh. Tài tử và bạn thân Lee Jung Jae đồng sáng lập công ty giải trí Artist Company, hiện quản lý nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Ha Jung Woo, Kim Eui Sung, Go Ah Sung, Park So Dam, Yum Jung Ah, Go A Ra...

Anh được khán giả lẫn nghệ sĩ mệnh danh là "Ngôi sao của các ngôi sao", "Quý ông hoàn hảo" và đứng đầu nhiều cuộc bình chọn "Mỹ nam được khao khát nhất Hàn Quốc". Tháng 3/2020, Entertainment Weekly công bố danh sách "Ngôi sao độc thân được yêu thích nhất Hàn Quốc", Jung Woo Sung đứng thứ tư.

Jung Woo Sung trong 'Những tay đua kiệt xuất' Jung Woo Sung trong "Những tay đua kiệt xuất". Video: SBS.

Phi Yến