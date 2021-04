Hong KongHuỳnh Thụ Đường, từng hợp tác Bình Minh trong "Thề không gục ngã", qua đời vì bệnh ung thư phổi.

Theo HK01, nghệ sĩ mất rạng sáng 10/4, ở tuổi 78. Ông được chẩn đoán mắc bệnh ung thư ba năm trước, nằm viện từ tháng 3 do khó thở. Diễn viên lồng tiếng Huỳnh Vinh Chương - con trai Huỳnh Thụ Đường - viết trên trang cá nhân sau khi cha qua đời: "Con thật may mắn được lớn lên dưới cánh tay vững chãi của bố. Con thật may mắn được cùng bố đi hết chặng đường cuối. Con sẽ ngoan, con sẽ chăm sóc tốt cho bản thân. Bố hãy yên lòng, bố nhé".

Nghệ sĩ Huỳnh Thụ Đường. Ảnh: HK01.

Huỳnh Thụ Đường đóng phim hơn 50 năm, là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Hong Kong. Ông lưu dấu ấn với vai Chú Cầu trong Ước hẹn mùa xuân (đài ATV), sát thủ Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng trong Sở Lưu Hương (đài TVB). Nghệ sĩ còn góp mặt trong Tân độc tí đao, Mã Vĩnh Trinh, Võng trung nhân, Vua bịp, Tân Bao Thanh Thiên (1995), Người đến từ Triều Châu...

Năm 2015, Huỳnh Thụ Đường đóng Thề không gục ngã - phim về một gia đình người Hoa sống tại Việt Nam. Ông vào vai Lý Bỉnh Khôn, làm nghề bán thuốc, mở võ đường. Con trai ông - Lý Bỉnh Long (Bình Minh đóng) đẹp trai, thông minh nhưng lại lầm đường, dính vào tù tội. Khi ra tù, anh quyết tâm làm lại cuộc đời và khám phá ra bí mật của cha mình có liên quan đến tổ chức xã hội đen ở Hong Kong.

Tài tử Huỳnh Thụ Đường qua đời Huỳnh Thụ Đường trả lời phỏng vấn hồi tháng 3/2020. Video: Mpweekly.

Huỳnh Thụ Đường kết hôn năm 1982 cùng giáo viên nhạc Hồ Quế Lan, con trai Huỳnh Vinh Chương chào đời năm 1983. Hồ Quế Lan qua đời năm 2005, cũng vì bệnh ung thư.

Như Anh