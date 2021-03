Thành Long tưởng nhớ bạn diễn

Sao hành động Thành Long tưởng nhớ Liêu Khải Trí, bạn diễn của ông trong phim "Câu chuyện cảnh sát" 2004.

Tối 29/3, trên trang cá nhân, Thành Long đăng ảnh chụp cùng Liêu Khải Trí khi hợp tác, nói ông và diễn viên quá cố có duyên với nhau. Không chỉ đóng chung Câu chuyện cảnh sát 2004, hai người còn sinh cùng ngày, tháng, năm - 7/4/1954.

Sao hành động viết: "Nghe tin anh ấy qua đời, tôi rất đau lòng. Năm ngoái, đạo diễn Trần Mộc Thắng cũng rời xa chúng tôi. Anh Liêu Khải Trí là diễn viên thực lực, tính cách khiêm tốn. Anh chuyên nghiệp và tôn trọng công việc diễn xuất. Anh là tấm gương của những người trong nghề. Bây giờ, thiên đường thêm một diễn viên giỏi, nhớ anh".

Thành Long (phải) và Liêu Khải Trí trong "Câu chuyện cảnh sát" 2004. Ảnh: Weibo/Chenglong.

Câu chuyện cảnh sát 2004 do Trần Mộc Thắng đạo diễn, là phần thứ năm trong series do Thành Long đóng chính. Liêu Khải Trí đóng Đới Quốc An, cảnh sát cấp trên của Thành Long.

Liêu Khải Trí qua đời tại bệnh viện ở Hong Kong tối 28/3 vì bệnh ung thư dạ dày. Theo Appledaily, gia đình sẽ tổ chức tang lễ riêng tư theo ý nguyện của nam diễn viên. Khi còn sống, Liêu Khải Trí không muốn làm phiền người khác, ông từ chối khi một số bạn bè đề nghị tới bệnh viện thăm hỏi.

Tài tử 'Bến Thượng Hải' mắc ung thư Liêu Khải Trí trên màn ảnh. Video: Weibo/Yuba.

Liêu Khải Trí được nhiều người trong nghề khâm phục vì tài diễn xuất cùng thái độ chuyên nghiệp, tính cách mộc mạc. Khi đóng phim, ông thường đi xe bus hoặc tàu điện ngầm tới tổ quay, không yêu cầu trợ lý. Trên Epaper, ông từng nói đi xe công cộng để quan sát kỹ hơn cuộc sống của những người bình thường, phục vụ công việc. "Nếu đi taxi, tôi chỉ có thể trò chuyện với tài xế còn ngồi xe bus, tôi được nhìn thấy nhiều người bình thường của thành phố, cảm giác vui hơn. Hơn nữa, đi xe công cộng rất thuận tiện", nghệ sĩ nói.

Như Anh