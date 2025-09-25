Tài tử Huỳnh Anh Tuấn tái xuất kênh ẩm thực

Tài tử Huỳnh Anh Tuấn tái xuất vlog ẩm thực với món bánh chuối sau ba tháng chữa đột quỵ, nhưng vẫn chưa thể trở lại phim ảnh.

Sáng 25/9, diễn viên xuất hiện trong vlog đầu tiên sau thời gian dài vắng mặt. Do tay phải chưa cử động linh hoạt, khả năng nói chuyện còn hạn chế, tài tử chủ yếu pha bột, nhồi nguyên liệu. Người quản lý của anh - Hoài Linh - giúp các khâu còn lại để hoàn thành món bánh chuối.

Huỳnh Anh Tuấn trở lại sau đột quỵ Huỳnh Anh Tuấn làm món bánh chuối hấp, với sự hỗ trợ của quản lý - anh Hoài Linh. Video: Fanpage Huỳnh Anh Tuấn

Hoài Linh cho biết sau bình phục, diễn viên mong muốn tiếp tục với loạt video nấu nướng tại chòi gỗ quen thuộc ở quê nhà. Dù êkíp khuyên nên nghỉ ngơi thêm một thời gian, anh đề xuất sớm ghi hình vì "ở nhà buồn chán".

Mỗi lần lướt mạng xã hội, thấy đồng nghiệp ra mắt phim, diễn viên ngậm ngùi nhớ màn ảnh. Tuy nhiên, do thể trạng chưa hoàn toàn khỏe, anh hoãn mọi kế hoạch diễn xuất đến năm sau.

Theo người quản lý, biến cố đột quỵ là cú sốc với Huỳnh Anh Tuấn. Cuối tháng 6, khi đang ghi hình ở TP HCM (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), diễn viên bất tỉnh trong nhà vệ sinh. Anh được đưa đi cấp cứu ở cơ sở y tế gần nhất, bác sĩ xác định đột quỵ cả tim và não. Sau đó, diễn viên được chuyển lên Bệnh viện Đại học Y dược TP HCM trong đêm.

Quãng thời gian di chuyển đến bệnh viện, tài tử đã "hai lần muốn buông bỏ". Trợ lý từng liên hệ với người nhà và các con của anh ở Mỹ, sau khi bác sĩ khuyên gia đình "chuẩn bị sẵn tâm lý". May mắn, ca can thiệp tim thành công, tài tử dần bình phục, rời phòng chăm sóc riêng và xuất viện. Lúc ấy, Huỳnh Anh Tuấn vẫn chịu nhiều di chứng: không thể nói chuyện rành mạch như trước, tay phải gần như bị liệt. Diễn viên có lúc bất lực, nghĩ bản thân không thể trở lại với điện ảnh.

Phép màu tiếp tục đến sau khi anh chuyển về điều trị tại một bệnh viện ở Cần Thơ. Sau hơn một tháng, anh có thể nói những câu dài, tay cử động được, đầu óc minh mẫn, chân linh hoạt như người bình thường.

Huỳnh Anh Tuấn, 57 tuổi, là tài tử một thời của màn ảnh Việt thập niên 1990 nhờ gương mặt điển trai, phong cách lãng tử. Anh nổi tiếng qua các phim Em và Michael, Biển động, Đất khách, Những đứa con thành phố, Hương phù sa, Công tử Bạc Liêu, Nữ trinh sát đặc nhiệm. Diễn viên từng kết hợp Việt Trinh, Diễm Hương, Y Phụng, tạo nên cặp sao màn ảnh được yêu thích.

Những năm gần đây, anh ít diễn xuất, chọn lọc kịch bản hơn để phù hợp tuổi tác, sức khỏe. Cuối năm 2024, anh trở lại màn ảnh rộng với phim hành động Domino: Lối thoát cuối cùng. Vào vai Hoàng Thế - ông trùm mưu mô, ác độc, diễn xuất của Huỳnh Anh Tuấn giúp đẩy không khí phim thêm phần cao trào. Anh còn tập trung xây dựng kênh vlog nấu ăn, thu hút hàng triệu lượt xem với các món bình dân miền Tây.

Tam Kỳ