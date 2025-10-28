Tài tử Hứa Thiệu Hùng nguy kịch

Diễn viên gạo cội Hong Kong Hứa Thiệu Hùng lâm bệnh nặng, hiện được điều trị trong bệnh viện.

Theo HK01, ngày 27/10, tình trạng của nghệ sĩ 77 tuổi chuyển biến xấu, một số nguồn tin cho biết ông đang hôn mê. Từ chiều qua, hơn 20 nghệ sĩ đến bệnh viện thăm Hứa Thiệu Hùng, gồm vợ chồng Miêu Kiều Vỹ, các tài tử Huỳnh Tông Trạch, Ngô Trác Hy, Lâm Phong.

Diễn viên Hứa Thiệu Hùng. Ảnh: Chinapress

Xa Thi Mạn - nhiều lần đóng phim chung với Hứa Thiệu Hùng - vốn có lịch bay tới Bắc Kinh dự sự kiện, nghe tin tài tử nguy kịch, cô hủy lịch trình để vào bệnh viện thăm ông. Tại sự kiện chiều 27/10, Xa Thi Mạn rớm nước mắt khi được hỏi về Hứa Thiệu Hùng. Dù vậy cô không công khai bệnh tình của nghệ sĩ, để người thân của ông thông báo với người hâm mộ.

Xa Thi Mạn nghẹn ngào khi được hỏi về Hứa Thiệu Hùng. Ảnh: St Headline

Hứa Thiệu Hùng là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Hong Kong, tham gia gần 200 tác phẩm điện ảnh, truyền hình. Theo Sina, gương mặt và diễn xuất của ông lưu dấu ấn sâu đậm với nhiều khán giả. Ở mảng truyền hình, Hứa Thiệu Hùng đóng Phượng hoàng lửa, Thiên Long Bát Bộ 1982, Anh hùng xạ điêu 1983, Lộc Đỉnh Ký 1984, Ỷ Thiên Đồ Long Ký 1986, Cuộc sống công bằng, Cự nhân, Thiên luân, Kim ngọc mãn đường, Lưu kim tuế nguyệt, Chuyện chàng Vượng, Cạm bẫy, Sứ đồ hành giả.

Hứa Thiệu Hùng trên màn ảnh Hứa Thiệu Hùng trên màn ảnh từ khi 25 tuổi tới ngoài 70. Video: Bilibili

Trong mảng điện ảnh, Hứa Thiệu Hùng được đánh giá cao diễn xuất ở Ám chiến, Bá chủ bịp thành, Sát thủ lõa thể, My Name Is Nobody. Những năm gần đây, Hứa Thiệu Hùng đều đặn đóng phim, năm nay ông ra mắt Tuyệt mệnh pháp quan. Diễn viên từng nói diễn xuất như sinh mệnh, giúp ông có động lực sống, vì thế không có ý định ngừng công việc.

Tài tử kết hôn với bà Long Yến Nhi năm 1992, có con gái năm nay 28 tuổi. Theo HK01, ông coi con riêng của vợ với chồng cũ như con ruột, vì thế con riêng chủ động gọi ông là cha, gia đình ấm cúng, hòa thuận.

Như Anh (theo HK01)