Tài tử Hồng Kim Bảo: 'Tôi mãn nguyện về cuộc đời'

Diễn viên võ thuật Hong Kong Hồng Kim Bảo nói ông tồn tại được sau những khổ sở, hài lòng với cuộc sống hiện tại.

Nghệ sĩ 73 tuổi gần đây mở tài khoản trên nền tảng video Douyin, chia sẻ trải nghiệm trong nửa thế kỷ làm phim. Ở video ghi cùng hai con trai Hồng Thiên Minh, Hồng Thiên Chiếu hôm 15/12, diễn viên nói chịu khổ từ nhỏ, chịu đựng được khó khăn, đến nay tích lũy được chút tài sản. "Cuộc sống tốt hơn trước kia một chút, tôi có thể mua được đồ mà mình muốn", ông nói.

Nghệ sĩ Hồng Kim Bảo chào khán giả khi dự khai mạc Gala phim Hong Kong tại TP HCM, tháng 11. Ảnh: Lê Quang Nhật

Hồng Kim Bảo thích cảm giác được người khác nhận ra, được vây quanh nhưng ông không cho bản thân là điều gì đó to tát. Khi con trai hỏi nghệ sĩ có từng "phiêu" vì nổi tiếng không, ông đùa: "Bố béo như thế này làm sao mà phiêu được". Với ông, trong công việc, điều quan trọng nhất là làm tốt nhất bổn phận vì mọi thứ ông có là do khán giả mang lại, ông cần làm để xứng đáng với khán giả.

Tài tử tiết lộ hồi bé gầy, tới năm 14 tuổi, do bị thương ở chân, ông buộc ở yên một chỗ. Đang tuổi ăn tuổi lớn, Hồng Kim Bảo tăng cân rồi không thể giảm.

Hồng Kim Bảo, Cổ Thiên Lạc tới TP HCM Hồng Kim Bảo và Cổ Thiên Lạc tới Việt Nam. Video: Công Khang

Thập niên 1970, Hồng Kim Bảo có thu nhập tốt, khi đạo diễn, đóng chính và chỉ đạo võ thuật phim Trái tim của rồng, ông nhận cátxê tổng 4 triệu HKD (khoảng 515.000 USD). Nghệ sĩ tiết lộ giai đoạn đó, thù lao của Thành Long vượt trội, sư đệ của ông nhận 10 triệu HKD (gần 1,3 triệu USD) cho phim Xà hình điêu thủ (1978), tới phim Túy quyền (cuối năm 1978), thù lao của Thành Long vọt lên 20 triệu HKD (hơn 2,5 triệu USD).

Hồng Kim Bảo sinh năm 1952, gia nhập trường dạy Kinh kịch của võ sư Vu Chiêm Nguyên năm 10 tuổi. Giai đoạn này ngoài luyện biểu diễn, võ công, Hồng Kim Bảo đóng một số phim điện ảnh. Từ năm 18 tuổi, ông làm Long hổ võ sư- nghề đóng thế cảnh nguy hiểm.

Tài tử Hồng Kim Bảo và vợ, bà Cao Lệ Hồng, tại TP HCM. Ảnh: Lê Quang Nhật

Thập niên 1970, nhờ am hiểu Taekwondo và Vịnh Xuân quyền, Hồng Kim Bảo thiết kế hành động cho nhiều phim điện ảnh của hãng Golden Harvest. Từ năm 1977, ông bắt đầu đóng vai chính, thành công qua nhiều phim như Phì long quá giang, Tạp gia tiểu tử, Đề phòng kẻ trộm, My Lucky Stars, Thất Tiểu Phúc... Từ thập niên 2000 đến nay, Hồng Kim Bảo đóng các tác phẩm nổi tiếng như Sát phá lang, Diệp Vấn, Cẩm y vệ, Cửu Long thành trại.

Tháng 11, Hồng Kim Bảo và Cổ Thiên Lạc tới TP HCM dự Gala điện ảnh Hong Kong (Trung Quốc) lần đầu tổ chức tại Việt Nam. Tài tử nhận định khó khăn lớn đối với điện ảnh Hong Kong hiện tại là chi phí làm phim ngày càng ít đi, dẫn đến người trong nghề khó có thể tạo ra những tác phẩm tầm vóc lớn. Mục đích làm việc của ông là mang lại niềm vui, tác phẩm hay, năng lượng tích cực cho khán giả. Hiện, ngoài việc đầu gối đau, đi lại bất tiện, sức khỏe ông ổn định, tinh thần minh mẫn.

Nghinh Xuân