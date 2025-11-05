Tài tử võ thuật Hong Kong Hồng Kim Bảo ngồi xe lăn, cùng diễn viên Cổ Thiên Lạc có mặt ở sân bay Tân Sơn Nhất, tối 5/11.

Hồng Kim Bảo, Cổ Thiên Lạc tới TP HCM Fan chào đón hai tài tử Hong Kong. Video: Công Khang

Hai ngôi sao tới TP HCM để dự gala điện ảnh Hong Kong (Trung Quốc) ngày 6/11. Cổ Thiên Lạc xuất hiện lúc 19h, vẫy chào fan sau đó nhanh chóng ra ôtô chờ sẵn. Khoảng 20 phút sau, tài tử Hồng Kim Bảo và vợ có mặt. Vợ tài tử đi sau, gấp xe lăn khi chồng lên xe về khách sạn.

Tài tử Cổ Thiên Lạc ở sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Quỳnh Trần

Diễn viên Việt Trang - fan phim Hong Kong lâu năm - phụ trách điều phối fan đón hai tài tử. Cô cho biết fan club Cổ Thiên Lạc có hơn 90.000 thành viên, độ tuổi từ 6x đến sinh sau năm 2000. Một số người rớm nước mắt khi đến sân bay gặp thần tượng. "Hy vọng anh ấy vui và mọi người trong fan club đều vui, ai cũng có kỷ niệm đẹp", Việt Trang nói.

Khán giả Ty Phan, 35 tuổi, cho biết gửi con nhờ bà ngoại trông, sau đó nhờ chồng chở đến sân bay đón các tài tử. Cô xem phim TVB từ lúc 4-5 tuổi, biết Cổ Thiên Lạc từ lúc anh đóng vai phụ. Là stylist, làm việc với nhiều nghệ sĩ nhưng đây là lần đầu Ty Phan có cảm giác muốn được chụp hình kỷ niệm cùng người nổi tiếng. Vợ chồng cô hiện vẫn xem nhiều phim Hong Kong, cùng tới rạp xem mọi tác phẩm mới.

Cổ Thiên Lạc trong vòng vây fan Việt. Ảnh: Quỳnh Trần

Còn nhiếp ảnh gia Quang Nam đến sân bay vì yêu thích Hồng Kim Bảo. Anh cho biết học võ từ năm 8 tuổi, say mê võ hơn khi xem các cuộn băng xưa. Khi học cấp hai, anh và các bạn thường nhịn ăn sáng, để dành 8.000 đồng để mua vé xem phim. Anh Quang Nam mang theo hai máy ảnh đến sân bay với hy vọng chụp được bộ hình riêng về thần tượng, như một cách thể hiện sự trân trọng với tài năng và cống hiến của tài tử. Theo anh, Hồng Kim Bảo tài hoa ở chỗ hiểu nhiều môn võ và làm cho các môn giao thoa trên màn ảnh, vừa thật vừa đẹp. Anh thường xem phim Hong Kong, nhận xét ngày nay các tác phẩm hiện đại và sử dụng kỹ xảo nhiều hơn còn trước đây tôn vinh lối đánh thật.

Tài tử Hồng Kim Bảo khi tới sân bay Tân Sơn Nhất, tối 5/11. Ảnh: Quỳnh Trần

Gala điện ảnh Hong Kong (Trung Quốc) lần đầu tổ chức tại Việt Nam, chủ đề Together we dare to be powerful (Chúng ta trở nên mạnh mẽ cùng nhau). Chương trình do Asian Film Awards Academy phối hợp Cơ quan phát triển sáng tạo văn hóa Hong Kong (Cultural and Creative Industries Development Agency) và Quỹ Phát triển Điện ảnh Hong Kong tổ chức.

Gala nhằm giới thiệu các tác phẩm, nhà làm phim Hong Kong (Trung Quốc) mang tinh thần sáng tạo, vượt qua rào cản để thúc đẩy sự đa dạng trong phim ảnh. Ngoài chương trình khai mạc, sự kiện gồm 4 buổi chiếu phim, gồm: Cửu Long thành trại: Vi thành (đạo diễn Trịnh Bảo Thụy), Stuntman (đạo diễn Lương Quán Nghiêu, Lương Quán Thuấn), Bốn con đường mòn (phim tài liệu của đạo diễn Robin Lee), Cửu biệt trùng phùng (đạo diễn Lương Lễ Ngạn).

Đạo diễn Hồng Kim Bảo trên xe về khách sạn ở TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần

Đạo diễn, diễn viên kiêm chỉ đạo hành động Hồng Kim Bảo 73 tuổi, gia nhập trường dạy Kinh kịch của Vu Chiêm Nguyên năm 10 tuổi. Giai đoạn này ngoài luyện biểu diễn, võ công, Hồng Kim Bảo đóng một số phim điện ảnh. Từ năm 18 tuổi, cùng sư đệ Thành Long, ông làm Long hổ võ sư - nghề đóng thế cảnh nguy hiểm.

Hồng Kim Bảo giao đấu Chân Tử Đan trong "Diệp Vấn 2" Hồng Kim Bảo và Chân Tử Đan trong "Diệp Vấn 2". Video: Golden Screen

Nhờ am hiểu Taekwondo và Vịnh Xuân quyền, Hồng Kim Bảo thiết kế hành động cho nhiều phim điện ảnh như Đông Tà Tây Độc, Hoàng Phi Hồng 1998, Diệp Vấn. Diễn viên còn thành công khi đóng chính Phì long quá giang, Tạp gia tiểu tử, Đề phòng kẻ trộm, Ngũ phúc tinh, Thất Tiểu Phúc, Rồng bất tử... Từ thập niên 2000 đến nay, Hồng Kim Bảo đóng các tác phẩm nổi tiếng như Sát phá lang, Diệp Vấn, Cẩm y vệ. Những năm gần đây ông đóng Biên duyên hành giả, Cửu Long thành trại.

Tài tử Hồng Kim Bảo mắc bệnh tiểu đường, cao huyết áp, mỡ máu cao, vì thế áp dụng chế độ ăn thanh đạm. Năm 2017, nghệ sĩ phẫu thuật ở đầu gối, bác sĩ yêu cầu ông ít vận động. Từ đó, diễn viên thường phải dùng xe lăn. Vợ ông, Miss Hong Kong 1985 Cao Lệ Hồng, thường theo Hồng Kim Bảo công tác để chăm sóc chồng.

Cổ Thiên Lạc trong các phim cổ trang Cổ Thiên Lạc trong các phim cổ trang. Video: TVB

Cổ Thiên Lạc 54 tuổi, hoạt động giải trí 30 năm, nổi tiếng với nhiều tác phẩm của TVB như Hồ sơ trinh sát 4, Thử thách nghiệt ngã, Cỗ máy thời gian, Thần điêu đại hiệp 1995 (vai Dương Quá, đóng cùng Lý Nhược Đồng). Thập niên 2000, anh tập trung đóng điện ảnh. Theo Sina, Thiên Lạc là nghệ sĩ Hong Kong đóng nhiều phim nhất thập niên qua, được mệnh danh "Ông trùm" mới của điện ảnh Hong Kong. Những năm gần đây, anh bỏ tiền túi và kêu gọi đầu tư, thực hiện Minh nhật chiến ký, Cỗ máy thời gian (bản điện ảnh), Cửu Long thành trại, tạo công ăn việc làm cho nhân viên lĩnh vực sản xuất phim.

Nghinh Xuân