Tài tử Hàn Quốc hối hận vì xem thường sức khỏe, mắc ung thư lúc đỉnh cao

Diễn viên Kim Woo-bin thừa nhận lơ là sức khỏe, "chỉ ngủ 1 tiếng dù có 3 tiếng nghỉ", khiến anh đối mặt với căn bệnh ung thư vòm họng khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp.

Xuất hiện trong chương trình giải trí Fairy Jaehyung trên YouTube hôm 12/10, nam diễn viên Kim Woo-bin, 36 tuổi, chia sẻ về quá trình chiến đấu với bệnh ung thư và quan điểm sống mới của mình. Anh được chẩn đoán mắc ung thư vòm họng vào năm 2017 và hiện đã "sạch" bệnh.

"Tôi không còn nhớ về cơn đau nữa. Cơn đau khi đó quá dữ dội. Rồi sau đó, nó dường như chưa từng tồn tại trong cuộc đời tôi. Tôi chỉ giữ lại những điều tốt đẹp mà thôi", Kim nói, cho biết hiện ưu tiên hàng đầu của mình là sức khỏe và nghỉ ngơi. Sau những trải nghiệm sinh tử, anh cảm thấy tâm hồn mình thật sự nhẹ nhàng và hạnh phúc.

Tài tử này tiết lộ từng có thói quen lơ là sức khỏe. "Đã có lúc, dù chỉ có 3 tiếng để ngủ, tôi cũng chỉ nghỉ một tiếng, thời gian còn lại để tập thể dục", anh kể. "Bây giờ tôi ngủ nghỉ đầy đủ vì nghĩ cho sức khỏe của mình. Tôi hiện khỏe mạnh hơn nhiều. Quãng thời gian tạm nghỉ để điều trị đã mang lại cho tôi nhiều điều tốt đẹp".

Ung thư vòm họng, căn bệnh Kim Woo-bin mắc phải, là một loại ung thư vùng đầu và cổ tương đối hiếm gặp. Các triệu chứng ban đầu có thể bao gồm đột ngột khàn giọng, thay đổi giọng nói dai dẳng, viêm miệng, nổi cục ở lưỡi, loét miệng, nghẹt mũi một bên liên tục và chảy dịch mũi có lẫn máu.

Diễn viên Kim Woo-bin. Ảnh: AM Entertainment

Do vòm họng nằm gần não, ung thư nếu không được điều trị có thể tiến triển và gây liệt dây thần kinh sọ. Giống như nhiều bệnh ung thư khác, phát hiện sớm là yếu tố then chốt. Các chuyên gia khuyến cáo nếu các triệu chứng như nghẹt mũi một bên hoặc cảm giác nặng tai kéo dài, người bệnh nên đi khám bác sĩ kịp thời. Phẫu thuật ở khu vực này rất khó khăn, vì vậy xạ trị thường là phương pháp điều trị chính.

Câu chuyện của Kim Woo-bin là lời nhắc nhở về mối liên hệ giữa lối sống và bệnh hiểm nghèo, đồng thời cho thấy vì sao nghỉ ngơi cũng quan trọng đối với quá trình phục hồi như chính việc điều trị. Giấc ngủ đóng vai trò then chốt trong hệ thống miễn dịch. Thiếu ngủ mạn tính có thể làm tăng nguy cơ viêm nhiễm, bệnh tim mạch, thậm chí là ung thư. Theo Hiệp hội Ung thư Mỹ, ngủ đủ 7-8 tiếng mỗi ngày là cách hiệu quả để phòng ngừa bệnh.

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra nguy cơ của việc phá vỡ nhịp sinh học. Một nghiên cứu trên Tạp chí Y học Nghề nghiệp và Môi trường, khảo sát hơn 3.000 người (tuổi từ 35 đến 74), phát hiện phụ nữ thường xuyên làm ca đêm có nguy cơ mắc ung thư buồng trứng giai đoạn tiến triển cao hơn 24% so với người làm giờ hành chính. Nhóm nghiên cứu cho rằng làm ca đêm ảnh hưởng đến việc tiết melatonin, hormone có vai trò ức chế tế bào ung thư. Tương tự, một nghiên cứu của Canada cho thấy nam giới thường xuyên làm ca đêm có nguy cơ mắc ung thư tuyến tiền liệt cao gấp ba lần.

Các chuyên gia y tế cảnh báo nhiều người lầm tưởng cơ thể có thể thích nghi với việc ngủ ít nhưng ảnh hưởng của nó sẽ tích tụ theo thời gian. Họ cũng khuyến cáo không nên "ngủ bù" vào cuối tuần, vì điều này có thể phá vỡ nhịp sinh học thay vì giúp cơ thể phục hồi.

Kim Woo-bin ra mắt năm 2008 trong một buổi trình diễn thời trang và chính thức bước chân vào nghiệp diễn năm 2011 với bộ phim truyền hình White Christmas. Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, anh bất ngờ được chẩn đoán mắc ung thư vòm họng, buộc phải tạm dừng công việc để tập trung điều trị. Nam diễn viên trở lại màn ảnh vào năm 2022 với bộ phim Our Blues và hiện tham gia tác phẩm của Netflix, Everything Will Come True.

Bình Minh (Theo Korea Times, Chosun)