Tài tử 'Điệu cha cha cha làng biển' dạo phố Hà Nội

Kim Seon Ho - nam chính phim "Điệu cha cha cha làng biển" - thưởng thức xôi cốm, uống cà phê và chạy bộ ở Hồ Tây.

Theo Joongang News, diễn viên hiện ghi hình phim Portraits of Delusion tại Việt Nam cùng bạn diễn Bae Suzy. Hôm 6/12, người hâm mộ bắt gặp Kim Seon Ho mua cà phê trong một khu trung tâm thương mại ở Hà Nội. Bốn ngày trước, anh cùng thành viên êkíp ăn xôi cốm, đi mua sắm.

Diễn viên Kim Seon Ho được bắt gặp đi mua xôi cốm. Ảnh: @pit_iu_

Có thời điểm, Kim Seon Ho xuất hiện trên phố với trang phục đơn giản như áo thun tối màu, dép xỏ ngón, mũ lưỡi trai. Anh vẫn đeo khẩu trang nhưng thỉnh thoảng kéo xuống khi trò chuyện, để lộ gương mặt. Một số hình ảnh khác trên mạng xã hội ghi lại lúc diễn viên mua điện thoại mới tại một cửa hàng. Trước đó, cuối tháng 11, anh chạy bộ ở Hồ Tây cùng Suzy.

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả nhận xét Kim Seon Ho dễ gần, cư xử thân thiện khi xuất hiện. Dịp này, cộng đồng fan Việt chào mừng anh bằng việc phát các video trên bảng LED của một tòa nhà ở Hà Nội, từ ngày 5 đến 7/12. Diễn viên tới chụp hình và đăng lên trang cá nhân, nói cảm ơn người hâm mộ.

Phim Portraits of Delusion chuyển thể từ webtoon ăn khách do đạo diễn Han Jae Rim thực hiện. Nội dung lấy bối cảnh Gyeongseong năm 1935, kể về họa sĩ Yoon Yi Ho (Kim Seon Ho thủ vai) được giao vẽ chân dung của Song Jeong Hwa (Suzy). Jeong Hwa là một phụ nữ bí ẩn, sống tách biệt khỏi thế giới bên ngoài hơn nửa thế kỷ, bị bao quanh bởi những tin đồn kỳ lạ. Khi Yi Ho vẽ bức chân dung, anh dần phát hiện những bí mật cô giấu kín bấy lâu.

Đạo diễn Han Jae Rim từng đăng ảnh một ngôi chùa cổ, được cho là cảnh chùa Bích Động (Ninh Bình), khiến khán giả cho rằng đoàn phim đã tới đây khảo sát bối cảnh và ghi hình. Trang thông tin của bộ phim cũng cập nhật một trong những địa điểm quay phim là Việt Nam, đồng thời mở đơn tuyển diễn viên quần chúng.

Suzy chạy bộ ở Hồ Tây (Hà Nội) Kim Seon Ho và Suzy chạy bộ ở Hồ Tây (Hà Nội), sáng 30/11. Video: Mục Huyền Linh

Kim Seon Ho, 39 tuổi, tốt nghiệp khoa Phát thanh giải trí, Học viện nghệ thuật Seoul (Hàn Quốc). Anh ra mắt năm 2009 trong vai trò diễn viên nhạc kịch. Anh từng tham gia loạt phim Cặp đôi cảnh sát, Lang quân 100 ngày, Khởi nghiệp. Năm 2021, anh đóng chính Điệu cha cha cha làng biển cùng Shin Min Ah. Gần đây, anh xuất hiện trong series Khi cuộc đời cho bạn quả quýt. Ngoài diễn xuất, anh lấn sân MC, tham gia chương trình thực tế 2 Days 1 Night (Hai ngày một đêm).

Cát Tiên