Tài tử Chris Evans tái xuất trong phim 'Avengers: Doomsday'

Chris Evans trở lại đóng vai Đội trưởng Mỹ trong bom tấn "Avengers: Doomsday" của Vũ trụ Điện ảnh Marvel, dù trước đó nói chia tay vai diễn này.

Đoạn teaser phát hành hôm 23/12, theo chân nhân vật Đội trưởng Mỹ (tên thật là Steve Rogers) đến một nông trại. Sau đó, video cho thấy nhân vật bế một em bé sơ sinh, gợi mở về cuộc sống mới sau các sự kiện trước đây. Đoạn phim còn gợi nhắc quá khứ khi Steve lấy ra bộ trang phục Captain America, trước khi dòng chữ "Steve Rogers will return in Avengers: Doomsday" (Steve Rogers sẽ trở lại trong Avengers: Doomsday) xuất hiện.

Chris Evans trong teaser 'Avengers: Doomsday' Chris Evans trong video giới thiệu phim "Avengers: Doomsday", dự kiến ra mắt toàn cầu ngày 18/12/2026. Video: Marvel Entertainment

Đoạn giới thiệu thu hút sự chú ý của người hâm mộ, nhận hơn bảy triệu lượt xem trong chưa đầy 24 tiếng. Nhiều khán giả cho rằng nhân vật Steve Rogers sẽ có hướng phát triển mới, đặt ra câu hỏi về bối cảnh và cách nhân vật trở lại trong dòng thời gian của Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU).

Trước đó, tại các rạp chiếu ở Bắc Mỹ, trailer xuất hiện trong một số suất chiếu sớm của Avatar: Fire and Ash và sau đó bị lan truyền trên mạng. Một đoạn teaser tập trung vào Thor, có sự góp mặt của Chris Hemsworth, cũng được cho là đã xuất hiện trên Internet.

Trên Instagram cá nhân, anh em đạo diễn Joe và Anthony Russo - những người chỉ đạo bộ phim, đứng sau Avengers: Endgame - cho biết câu chuyện về Captain America là sợi dây gắn kết toàn bộ êkíp, dù Chris Evans từng nói chia tay vai diễn vào năm 2018.

Lần gần nhất Captain America xuất hiện trên màn ảnh là ở phần kết Avengers: Endgame (2019), khi Steve Rogers hoàn thành nhiệm vụ du hành thời gian, trở về dòng thời gian chính của MCU và trao lại chiếc khiên cho Sam Wilson (Anthony Mackie), người kế nhiệm danh hiệu Đội trưởng Mỹ.

Chris Evans trong phim "Captain America". Ảnh: Marvel Entertainment

Chris Evans, 44 tuổi, được chọn đóng Captain America vào năm 2010, khi Vũ trụ Điện ảnh Marvel chưa trở thành thương hiệu đình đám như hiện nay. Lúc đó, sự lựa chọn của hãng gây tranh cãi do Evans chưa phải tên tuổi lớn, đồng thời vừa đóng một nhân vật khác của Marvel (người hùng Human Torch trong loạt Fantastic Four). Tuy nhiên, vẻ ngoài và diễn xuất của tài tử chinh phục khán giả ở Captain America: The First Avenger (2011). Sau đó, anh trở thành một trong những gương mặt nổi bật nhất series về siêu anh hùng.

Avengers: Doomsday đánh dấu sự trở lại của Robert Downey Jr. với Vũ trụ Điện ảnh Marvel. Diễn viên vốn gắn liền vai Tony Stark/Iron Man, lần này đảm nhận vai phản diện Doctor Doom. Dự án được kỳ vọng tiếp tục phát huy dấu ấn sáng tạo của anh em Russo, đồng thời quy tụ dàn diễn viên quy mô lớn từ phim Thunderbolts, Fantastic Four: First Steps, X-Men cùng nhiều phim Marvel khác.

Cát Tiên (theo Variety)