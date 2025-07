Tài tử 'Bỗng dưng trúng số' đóng phim có Hồng Đào, Tuấn Trần

Go Kyung Pyo - tài tử Hàn đóng "Bỗng dưng trúng số", "Reply 1988" - bất ngờ xuất hiện trong phim mới của diễn viên Hồng Đào, Tuấn Trần.

Tài tử 'Bỗng dưng trúng số' gửi lời chào khán giả Việt Tài tử "Bỗng dưng trúng số" gửi lời chào khán giả Việt. Video: Quỳnh Như

Go Kyung Pyo là khách mời bí mật trong tác phẩm Mang mẹ đi bỏ (Leaving mom) - ra rạp từ ngày 1/8, trước đó thông tin về anh được giữ kín. Tác phẩm xoay quanh Hạnh (Hồng Đào), một người mẹ bị Alzheimer, được con trai tên Hoan (Tuấn Trần) chăm sóc.

Khi bệnh tình bà Hạnh ngày càng nặng, không thể tiếp tục nuôi mẹ, Hoan lên kế hoạch đưa bà sang Hàn Quốc - nơi bà sống thời trẻ - để đoàn tụ với người con đầu Ji Hwan (Go Kyung Pyo). Dù xa mẹ hàng chục năm, Ji Hwan vẫn đau đáu nỗi nhớ bà. Tài tử Hàn xuất hiện ở một phân đoạn ngắn cuối phim, không có nhiều thoại nhưng vẫn gây ấn tượng với diễn xuất bằng biểu cảm, ánh mắt.

Đại diện nhà sản xuất cho biết mời Go Kyung Pyo vì anh là một trong những diễn viên Hàn ghi dấu ấn với khán giả Việt gần đây. Năm 2022, anh gây sốt khi tham gia Bỗng dưng trúng số - phim Hàn ăn khách kỷ lục tại Việt Nam, với hơn 180 tỷ đồng. Một lần khảo sát địa điểm quay cho phim Mang mẹ đi bỏ, êkíp Hàn tình cờ gặp Go Kyung Pyo tại sân bay, mời anh tham gia tác phẩm.

Tạo hình Go Kyung Pyo trong phim "Mang mẹ đi bỏ". Ảnh: Đoàn phim cung cấp

Tuấn Trần cho biết Go Kyung Pyo là một trong những tài tử anh hâm mộ sau khi xem phim truyền hình Reply 1988. Diễn viên hạnh phúc khi có cơ hội làm việc chung, dù tiếc vì chưa có nhiều cảnh diễn cùng. "Sự thân thiện của anh ấy khiến tôi bất ngờ. Lần đầu gặp nhau ở phòng trang điểm, tôi định tiến đến xin chụp ảnh nhưng anh đã mở lời chào trước và bắt tay", Tuấn Trần nói.

Go Kyung Pyo sinh năm 1990, là một trong những diễn viên nổi tiếng làng giải trí Hàn Quốc. Anh được yêu thích từ series Reply 1988, sau đó góp mặt trong nhiều dự án gây chú ý như Don't Dare to Dream, Chicago Typewriter, Private Lives, Love In Contract. Trong Reply 1988, Go Kyung Pyo hóa thân Sun Woo - chàng trai giỏi giang, hiếu thảo, theo đuổi Bo Ra - cô hàng xóm hơn anh ba tuổi. Ở Bỗng dưng trúng số, diễn viên vào vai Chun Woo - anh lính Hàn Quốc vô tình nhặt được vé số trúng độc đắc trị giá 5,7 triệu USD.

Trailer 'Bỗng dưng trúng số' Go Kyung Pyo trong phim "Bỗng dưng trúng số". Video: Đoàn phim cung cấp

Mang mẹ đi bỏ do đạo diễn Mo Hong Jin (phim Điều ước cuối của tù nhân 2037) thực hiện. Ngoài Hồng Đào, Tuấn Trần, dự án có sự tham gia của tài tử Jung Il Woo - phim Gia đình là số một (Unstoppable High Kick), Juliet Bảo Ngọc (Tro tàn rực rỡ).

Để viết kịch bản, Mo Hong Jin tìm hiểu lối sống, nét văn hóa Việt, với sự đồng hành của một số đơn vị sản xuất trong nước. Êkíp chọn đề tài về gia đình vì tin đây là yếu tố quen thuộc với bất kể ngôn ngữ, quốc gia nào. Nhân vật chính trăn trở với câu hỏi: "Khi yêu thương trở thành gánh nặng, bạn sẽ quyết định như thế nào?".

Trailer "Mang mẹ đi bỏ" Trailer phim "Mang mẹ đi bỏ". Video: Đoàn phim cung cấp

Mai Nhật