Song Hye Kyo sau hơn hai năm ly hôn

Diễn viên thành tâm điểm chú ý khi là gương mặt trang bìa Vogue ấn bản Hàn Quốc số tháng 9 (còn gọi Kim Cửu) - phiên bản quan trọng nhất trong năm của tạp chí này. Bộ ảnh thực hiện lúc rạng sáng, nằm trong chiến dịch "New Beginnings" (Khởi đầu mới), truyền thông điệp lạc quan, thắp lên hy vọng giữa Covid-19. Theo Naver, Hye Kyo là diễn viên Hàn đầu tiên lên bìa Vogue ở cả Hàn Quốc, Trung Quốc và Hong Kong.

Song Hye Kyo lần thứ năm lên bìa Vogue. Minh tinh chia sẻ nhiều về cuộc sống, quan điểm làm nghề, những người bạn và vai diễn mới. Ảnh: Vogue

Sau hơn hai năm ly hôn Song Joong Ki, Song Hye Kyo kín tiếng, thận trọng trong phát ngôn và dành thời gian tận hưởng cuộc sống. Trên trang cá nhân, cô đăng nhiều ảnh ngắm hoa, dạo biển, hòa mình cùng thiên nhiên, chơi đùa với thú cưng và ăn uống, cà phê cùng bạn bè... Theo Mydaily, Hye Kyo giữ được sức "nóng", luôn thành tâm điểm của truyền thông lẫn khán giả mỗi lần xuất hiện, thăng hoa hơn trong sự nghiệp.

Cô liên tục nhận các kịch bản phim, làm đại sứ hình ảnh và là một trong số ít sao ngoài 40 tuổi được các thương hiệu quốc tế quan tâm, theo News 1. Minh tinh kiếm được 3,6 tỷ won từ đầu năm đến nay, xếp thứ 12 danh sách "Sao Hàn được trả thù lao quảng cáo cao nhất". Cô đang hợp tác với nhiều hãng mỹ phẩm, quần áo, trang sức...

Hiện Hye Kyo quay phim truyền hình Now, we are breaking up, đóng cặp sao trẻ Jang Ki Yong, dự kiến lên sóng tháng 12. Người đẹp hóa thân Ha Young Eun, trưởng nhóm thiết kế của hãng thời trang lớn, độc lập và thông minh. Nhân vật coi trọng sự nghiệp, không muốn lãng phí thời gian cho việc hẹn hò. Tuy nhiên, sự xuất hiện của nhiếp ảnh gia Yoon Jae Guk khiến cuộc sống của Young Eun xáo trộn. Theo SBS, Song Hye Kyo và Jang Ki Yong có nhiều cảnh tương tác tình tứ.

Trên Vogue, Hye Kyo cho biết chuyên tâm với từng vai diễn và thích cảm giác bận rộn. Cô thường dành 5-6 tháng cho đoàn phim, chỉ tập trung nghiên cứu kỹ kịch bản, cách thể hiện tâm lý và sống trong cảm xúc của nhân vật. Suốt quá trình quay phim, cô duy trì sự dẻo dai, nhanh nhẹn và hạnh phúc khi nhận nguồn năng lượng tích cực từ các nhân viên, đồng nghiệp. Vì ảnh hưởng của dịch, đoàn phim thắt chặt công tác phòng ngừa, từ bối cảnh quay đến trang thiết bị. Hye Kyo tiết lộ ê-kíp gặp không ít khó khăn suốt quá trình làm việc. Phim quay vào mùa hè nhưng bối cảnh mùa thu đông, do đó diễn viên phải mặc đồ dày. Những ngày nóng nực đến 36-37 độ C là thách thức lớn với cả đoàn. Tuy nhiên, Hye Kyo nói mọi thứ đều đáng giá.

"Tôi luôn hào hứng, trân trọng từ tận trái tim dù công việc rất vất vả, tiêu tốn nhiều sức lực. Mỗi khi một dự án kết thúc, tôi cảm nhận mình yếu đi. Vì có nhiều thời gian rảnh, tôi luôn trì hoãn những việc phải làm vào hôm sau, từ đó lười biếng và tăng cân... Tôi thấy bản thân khỏe hơn khi bận rộn", diễn viên nói.

Sau tác phẩm này, cô sẽ gia nhập đoàn phim The Glory của "biên kịch vàng" Kim Eun Sook, sắm vai nạn nhân từng bị bạo lực học đường, về sau làm giáo viên chủ nhiệm lớp của con kẻ bắt nạt mình. Hye Kyo nói luôn muốn thử thách bản thân ở những dạng vai tâm lý phức tạp, nặng nề.

Minh tinh vẫn giữ sắc vóc trẻ trung ở tuổi 41. Trang cá nhân của cô có đến 11,8 triệu lượt theo dõi - cao gấp 10 hoặc 20 lần so với các diễn viên ra mắt cùng thời điểm. Ảnh: Vitalbeautie