Tài tử 85 tuổi ghét nhàn rỗi

Vương Đức Thuận - tài tử "Ỷ Thiên Đồ Long Ký" - đóng phim, học lái máy bay ở tuổi 85 vì ghét nhàn rỗi.

Trên trang cá nhân, diễn viên cho biết năm qua hoàn thành sáu bộ phim, trong đó có Những người tốt ở núi Tượng Sơn, Đại Đường địch công án, See You Again... Ông liên tục theo đoàn phim ghi hình ở các tỉnh thành, không từ chối những dự án phải quay xuyên đêm. Nghệ sĩ viết: "Già rồi, nếu không làm việc tôi sẽ bứt rứt, khó chịu. Bận rộn làm tôi thoải mái".

Vương Đức Thuận chụp poster cho phim hồi tháng 10. Ảnh: Weibo/Wang Deshun

Ông Vương Đức Thuận cho biết không ngừng thử thách giới hạn, năng lực của bản thân. Theo Thepaper, hồi tháng 8, ông hoàn thành mơ ước lái máy bay hạng nhẹ trong 40 phút. Trước đó, ông học lái trong vòng ba tháng, trải qua nhiều vòng kiểm tra sức khỏe, bài thi mới được phép điều khiển máy bay.

Trên Beijingdaily, Vương Đức Thuận nói bay lượn trên không không phải việc đơn giản, người lái cần hội tụ các yếu tố dũng cảm, kiên nhẫn, tỉ mỉ và tập trung cao độ. Ông vượt qua các bài kiểm tra sức khỏe nhờ kiên trì tập gym 35 năm qua, mỗi ngày thường tập khoảng ba tiếng.

Ông Vương Đức Thuận luyện lái máy bay hồi tháng 8. Ảnh: Beijing Daily

Từng có người hỏi Vương Đức Thuận: "Cụ ngoài 80, ở nhà vui vầy bên con cháu, nằm trên cát tắm nắng, tận hưởng cuộc sống nhẹ nhõm không tốt sao?", ông đáp: "Đó cũng là lựa chọn hay, một cách sống thoải mái. Nhưng tôi vốn ngồi một chỗ không yên. Dù người khác nói gì, tôi vẫn có ước mơ cần thực hiện, muốn theo đuổi niềm vui riêng của mình".

Vương Đức Thuận sinh ra trong gia đình làm nghề nông, thuở nhỏ không được học đến nơi đến chốn. Năm 14 tuổi ông bắt đầu bươn chải kiếm tiền phụ gia đình. Năm 24 tuổi, ông được nhận vào đoàn kịch nói của tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Vì biết ít mặt chữ, Vương Đức Thuận học bổ túc văn hóa vào buổi tối. Năm 44 tuổi, ông học tiếng Anh để phát triển sự nghiệp. Ở tuổi 50, ông tới Bắc Kinh theo đuổi nghệ thuật.

vương đức thuận tập gym Vương Đức Thuận tập gym ở tuổi ngoài 80. Video: MG TV

Trên CCTV, Vương Đức Thuận nói lúc mới tới Bắc Kinh, ông không nhà, không xe, mọi thứ bắt đầu từ số 0. Nhờ năng động, phong độ, ông được mời làm người mẫu, đóng phim. Nghệ sĩ góp mặt trong nhiều tác phẩm điện ảnh, truyền hình như Trở về tuổi 20, Kiếm vũ, Điều nàng muốn (What Women Want), Thiên kim nữ tặc, Thiếu niên Trương Tam Phong, Vua Kungfu, Ỷ Thiên Đồ Long Ký 2019 (vai Trương Tam Phong)...

