Tài tử 76 tuổi tha thứ cho bạn gái cũ

Tài tử Hong Kong Lý Long Cơ, 76 tuổi, nói thông cảm cho Vương Thanh Hà dù cô giấu ông chuyện đã có chồng con.

Theo St Headline, hôm 3/1, nghệ sĩ lần đầu xuất hiện sau khi thừa nhận chấm dứt mối quan hệ yêu đương với Vương Thanh Hà, 39 tuổi. Ông cho biết hai người "chia tay trong yên bình", không tranh chấp, chỉ trích nhau.

Một số nguồn tin cho rằng tài tử từng chi nhiều tiền cho Vương Thanh Hà, ông phủ nhận. Trước đây, diễn viên chỉ để tiền ở nhà để bạn gái chi tiêu, mua cho cô những thứ cô thích, ông nói những khoản này trong khả năng kiếm tiền của bản thân, không vượt quá giới hạn.

Lý Long Cơ tham gia chương trình mừng năm mới. Ảnh: St Headline

Ông thừa nhận còn đau khổ vì chuyện tình nhưng lo lắng cho Vương Thanh Hà hơn. "8 năm bên tôi, làm sao cô ấy có thể bỏ chồng con lâu như thế, chắc chắn cô ấy có những khó khăn, những điều không thể nói ra, một người mẹ làm sao xa con lâu như vậy được?". Ông tha thứ cho Vương Thanh Hà, mong cô sống yên ổn sau những sóng gió.

Lý Long Cơ hết hy vọng về tình yêu, ông chỉ mong vui vẻ, thanh thản trong tâm hồn, không có ý định hẹn hò lần nữa.

Nghệ sĩ và Vương Thanh Hà yêu nhau từ năm 2018, trước đó, ông qua một đời vợ, có ba con với vợ cũ. Tháng 2/2024, Vương Thanh Hà bị bắt vì vi phạm luật cư trú ở Hong Kong. Theo điều tra, cô sử dụng các bằng tốt nghiệp đại học giả của trường ở Mỹ khi làm thủ tục nhập cảnh Hong Kong theo dạng ưu tiên. Tại phiên tòa tháng 6/2024, Vương Thanh Hà bị phạt 25 tháng tù giam vì bảy tội, gồm sử dụng giấy tờ, cung cấp thông tin giả để xin nhập cảnh Hong Kong, lưu trú quá thời hạn cho phép. Tại tòa, cô thừa nhận phạm tội, chấp nhận án phạt. Cô được tòa án khoan hồng, ra tù tháng 7/2025, sau 18 tháng bị giam.

Lý Long Cơ đón bạn gái ra tù Ông Lý Long Cơ đón Vương Thanh Hà ra tù, tháng 7/2025. Video: HK01

Sau đó, Vương Thanh Hà về quê ở Phật Sơn sống còn ông Lý Long Cơ ở Hong Kong. Tháng 12 năm ngoái, một YouTuber đăng ảnh Vương Thanh Hà tại quê nhà, nói cô đã có chồng con. Theo nguồn tin, Vương Thanh Hà lấy chồng từ năm 2007, có con trai năm nay 16 tuổi. YouTuber còn công khai bức ảnh Vương Thanh Hà ăn cơm cùng chồng. Lý Long Cơ liên hệ với Vương Thanh Hà, phát hiện những thông tin YouTuber đăng tải là sự thật, hai người chia tay.

Ông Lý Long Cơ từng nhiều lần đưa Vương Thanh Hà dự sự kiện giải trí. Ảnh: St Headline

Tài tử quen thuộc trên màn ảnh Hong Kong, đóng phim cho đài TVB từ thập niên 1980, góp mặt ở nhiều tác phẩm nổi tiếng như Thần điêu đại hiệp 1983 (vai Vương Trùng Dương), Nghĩa nặng tình thâm, Tiếu ngạo giang hồ 1996 (vai Ngốc Bút Ông), Tây du ký 1996 (vai Ngọc đế), Miêu Thúy Hoa, Trạng vương Tống Thế Kiệt, Thử thách nghiệt ngã, Ỷ Thiên Đồ Long Ký 2000 (vai Tống Viễn Kiều), Cung tâm kế 2, Bằng chứng thép 2020, Nghịch thiên kỳ án. Ngoài đóng phim, Lý Long Cơ là ca sĩ.

Như Anh (theo St Headline)