Tài tử 75 tuổi hoang mang trước tin 'bạn gái bí mật lấy chồng khác'

Tài tử Hong Kong Lý Long Cơ bất ngờ khi vợ sắp cưới - Vương Thanh Hà - bị tung tin đã bí mật kết hôn, có con.

Mối quan hệ giữa ông Lý Long Cơ, 75 tuổi, và Vương Thanh Hà, 37 tuổi, nhận nhiều sự chú ý khi một YouTuber đăng ảnh Vương Thanh Hà tại quê nhà cô ở Phật Sơn, Trung Quốc, nói cô vốn đã có chồng con. Theo nguồn tin, Vương Thanh Hà lấy chồng từ năm 2007, có con trai năm nay 16 tuổi. YouTuber còn công khai bức ảnh Vương Thanh Hà ăn cơm cùng chồng.

Ông Lý Long Cơ từng nhiều lần đưa Vương Thanh Hà tham gia sự kiện giải trí, gặp bạn bè nghệ sĩ của ông. Ảnh: HK01

Theo HK01, khi tin tức gây xôn xao trên mạng xã hội, ông Lý Long Cơ không phủ nhận. Diễn viên tìm kiếm bức ảnh liên quan, xác nhận người trong hình là Vương Thanh Hà. Tài tử hoang mang về sự việc, cho biết chưa thể phản hồi điều gì vì cần làm rõ thông tin. Ông nói thêm: "Chuyện tình cảm là do trời định".

Dù vậy, nghệ sĩ bất mãn khi đời tư của bạn gái bị tung lên mạng, ông chỉ trích YouTuber xâm phạm quyền riêng tư của Vương Thanh Hà.

Diễn viên Lý Long Cơ. Ảnh: HK01

Nghệ sĩ và Vương Thanh Hà yêu nhau từ năm 2018, trước đó, ông qua một đời vợ, có ba con với vợ cũ. Tháng 2/2024, Vương Thanh Hà bị bắt vì vi phạm luật cư trú ở Hong Kong. Theo điều tra, cô sử dụng các bằng tốt nghiệp đại học giả của trường ở Mỹ khi làm thủ tục nhập cảnh Hong Kong theo dạng ưu tiên. Tại phiên tòa tháng 6/2024, Vương Thanh Hà bị phạt 25 tháng tù giam vì bảy tội, gồm sử dụng giấy tờ, cung cấp thông tin giả để xin nhập cảnh Hong Kong, lưu trú quá thời hạn cho phép. Tại tòa, cô thừa nhận phạm tội, chấp nhận án phạt. Cô được tòa án khoan hồng, ra tù hôm 7/7, sau 18 tháng bị giam.

Sau đó, Vương Thanh Hà về Phật Sơn sống còn ông Lý Long Cơ ở Hong Kong. Những tháng qua, diễn viên đi về một mình. Hồi tháng 8, trước tin đồn chia tay, tài tử nói: "Tôi sẽ sớm cưới cô ấy, Thanh Hà cũng thực lòng muốn thế. Hai chúng tôi kiên định chung một con đường, không ai cản được chuyện tình của chúng tôi", Lý Long Cơ nói. Ông tiết lộ từng cầu hôn khi bạn gái ngồi tù và được cô chấp thuận.

Tài tử quen thuộc trên màn ảnh Hong Kong, đóng phim cho đài TVB từ thập niên 1980, góp mặt ở nhiều tác phẩm nổi tiếng như Thần điêu đại hiệp 1983 (vai Vương Trùng Dương), Nghĩa nặng tình thâm, Tiếu ngạo giang hồ 1996 (vai Ngốc Bút Ông), Tây du ký 1996 (vai Ngọc đế), Miêu Thúy Hoa, Trạng vương Tống Thế Kiệt, Thử thách nghiệt ngã, Ỷ Thiên Đồ Long Ký 2000 (vai Tống Viễn Kiều), Cung tâm kế 2, Bằng chứng thép 2020, Nghịch thiên kỳ án. Ngoài đóng phim, Lý Long Cơ là ca sĩ.

