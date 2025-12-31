Tài tử 75 tuổi khóc khi chia tay bạn gái

Diễn viên Hong Kong Lý Long Cơ cho biết đã chia tay bạn gái Vương Thanh Hà và khóc khi nói "cô lừa dối" ông.

Trên St Headline ngày 31/12, ông Lý Long Cơ cho biết mối tình 14 năm chấm dứt. Ông tìm hiểu, biết được Vương Thanh Hà, 38 tuổi, vốn có chồng con sinh sống ở Trung Quốc đại lục. Tài tử khóc nói: "Mọi thứ đã rõ, tôi là người thứ ba, chúc cho họ hạnh phúc".

Lý Long Cơ nói không biết chuyện Vương Thanh Hà đã lập gia đình, vì thế không có lỗi. Khi Vương Thanh Hà ra tù sau thời gian bị bắt vì vi phạm pháp luật ở Hong Kong, về quê nhà, cô xa lánh ông, chủ động chia tay. Hai người "rời xa nhau trong bình thản", ông không muốn làm điều gì tổn hại cho bản thân hay cho người cũ.

Ông Lý Long Cơ nhiều lần khóc vì mối tình với Vương Thanh Hà. Ảnh: St Headline

Diễn viên thừa nhận bén duyên với Vương Thanh Hà từ lúc chưa ly hôn vợ cũ. Khi thực hiện thủ tục ly dị, do thấy có lỗi với vợ cũ, ông tự nguyện giao phần lớn tài sản cho bà và ba người con. Sau khi được tự do, Lý Long Cơ công khai yêu Vương Thanh Hà, thường đưa cô tới sự kiện giải trí, giới thiệu cô với bạn bè.

Diễn viên Lý Long Cơ và bạn gái cũ. Ảnh: St Headline

Tháng 2/2024, Vương Thanh Hà bị bắt vì vi phạm luật cư trú ở Hong Kong. Theo điều tra, cô sử dụng các bằng tốt nghiệp đại học giả của trường ở Mỹ khi làm thủ tục nhập cảnh Hong Kong theo dạng ưu tiên. Tại phiên tòa tháng 6/2024, Vương Thanh Hà bị phạt 25 tháng tù giam vì bảy tội, gồm sử dụng giấy tờ, cung cấp thông tin giả để xin nhập cảnh Hong Kong, lưu trú quá thời hạn cho phép. Tại tòa, cô thừa nhận phạm tội, chấp nhận án phạt. Cô được tòa án khoan hồng, ra tù hôm 7/7, sau 18 tháng bị giam.

Sau đó, Vương Thanh Hà về Phật Sơn sống còn ông Lý Long Cơ ở Hong Kong. Những tháng qua, diễn viên đi về một mình. Hồi tháng 8, trước tin đồn chia tay, tài tử nói: "Tôi sẽ sớm cưới cô ấy, Thanh Hà cũng thực lòng muốn thế. Hai chúng tôi kiên định chung một con đường, không ai cản được chuyện tình của chúng tôi", Lý Long Cơ nói. Ông nói từng cầu hôn khi bạn gái ngồi tù và được cô chấp thuận.

Lý Long Cơ đón bạn gái ra tù Ông Lý Long Cơ đón Vương Thanh Hà ra tù, tháng 7/2025. Video: HK01

Giữa tháng 12, một YouTuber đăng ảnh Vương Thanh Hà tại quê nhà cô ở Phật Sơn, Trung Quốc, nói cô vốn đã có chồng con. Theo nguồn tin, Vương Thanh Hà lấy chồng từ năm 2007, có con trai năm nay 16 tuổi. YouTuber còn công khai bức ảnh Vương Thanh Hà ăn cơm cùng chồng. Theo HK01, khi tin tức gây xôn xao trên mạng xã hội, ông Lý Long Cơ không phủ nhận. Diễn viên tìm kiếm bức ảnh liên quan, xác nhận người trong hình là Vương Thanh Hà. Tài tử hoang mang về sự việc, liên lạc với bạn gái để làm rõ bức ảnh.

Tài tử quen thuộc trên màn ảnh Hong Kong, đóng phim cho đài TVB từ thập niên 1980, góp mặt ở nhiều tác phẩm nổi tiếng như Thần điêu đại hiệp 1983 (vai Vương Trùng Dương), Nghĩa nặng tình thâm, Tiếu ngạo giang hồ 1996 (vai Ngốc Bút Ông), Tây du ký 1996 (vai Ngọc đế), Miêu Thúy Hoa, Trạng vương Tống Thế Kiệt, Thử thách nghiệt ngã, Ỷ Thiên Đồ Long Ký 2000 (vai Tống Viễn Kiều), Cung tâm kế 2, Bằng chứng thép 2020, Nghịch thiên kỳ án. Ngoài đóng phim, Lý Long Cơ là ca sĩ.

Như Anh (theo St Headline)