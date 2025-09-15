Tái sử dụng chai nhựa có 'rước họa vào thân'?

Tôi thường dùng lại chai nhựa để đựng nước uống, gia vị trong nhà, mọi người nói thói quen này có thể rước họa, điều này đúng hay sai? (Hân, 30 tuổi, TP HCM)

Trả lời:

Việc tái sử dụng chai nhựa PET để đựng nước uống, nước mắm, dầu ăn hay nước chanh, nước sâm vẫn phổ biến trong nhiều gia đình, đặc biệt vì tính tiện lợi và tiết kiệm. Hình ảnh những chai nhựa được rửa sạch, xếp ngay ngắn trong bếp không còn xa lạ.

Chai PET, nổi tiếng bền, nhẹ, trong suốt, chống thấm, thường dùng cho nước uống, nước ngọt, mỹ phẩm, dược phẩm, nhưng chỉ nên sử dụng một lần.

Việc tái sử dụng chai nhựa PET (nhựa số 1, ký hiệu tam giác với chữ PET/PETE) tiềm ẩn rủi ro sức khỏe.

Việc tái sử dụng chai nhựa PET tiềm ẩn rủi ro sức khỏe. Ảnh: Metro

Tái sử dụng chai PET có thể gây:

Tích tụ vi khuẩn: Vệ sinh không đúng cách dẫn đến nhiễm khuẩn, gây hại sức khỏe.

Phơi nhiễm hóa chất: Nhiệt độ cao trên 70 độ C hoặc ánh nắng lâu ngày khiến nhựa PET giải phóng hóa chất như phthalate, antimony vào thực phẩm, đồ uống, xâm nhập cơ thể, gây nguy hại sức khỏe lâu dài.

Do đó, không tái sử dụng chai PET nhiều lần, đặc biệt cho nước nóng. Nếu cần, chỉ đựng nước lạnh, rửa sạch, để khô hoàn toàn, và dùng trong thời gian ngắn. Tốt nhất, nên chọn chai chuyên dụng (nhựa HDPE số 2, PP số 5, inox, thủy tinh) để tái sử dụng an toàn lâu dài.

BS.CK1 Bùi Hoàng Bích Uyên

Khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á TP HCM