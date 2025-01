Tại sao nhiều người kiêng tình dục ngày Tết?

Kiêng thủ dâm và quan hệ trong ngày Tết thực chất là kiêng hoạt động tình dục dẫn đến xuất tinh, bắt nguồn từ tín ngưỡng dân gian và triết lý y học cổ truyền.

Người xưa cho rằng những ngày đầu năm mới là thời điểm thiêng liêng, giao thoa giữa trời và đất. Con người cần giữ gìn sự trong sạch, thanh tịnh cả về thể chất lẫn tinh thần để cầu mong một năm mới bình an, may mắn. Hoạt động tình dục, đặc biệt là xuất tinh, được xem là làm "tổn hao tinh khí", "ô uế" cơ thể, ảnh hưởng đến vận may của bản thân và gia đình.

Quan niệm của y học cổ truyền, "tinh" là căn bản của sự sống, nguồn gốc của sinh lực và sức khỏe. Xuất tinh được xem là "hao tinh", làm suy giảm sinh lực, ảnh hưởng đến sức khỏe lâu dài. Vì vậy, những ngày đầu năm, khi cơ thể cần được nghỉ ngơi và tích lũy năng lượng sau một năm lao động, việc kiêng xuất tinh được coi là cách để bảo tồn sinh lực, tăng cường sức khỏe.

Theo TS.BS.CK2 Trà Anh Duy, Trung tâm Sức khỏe Nam giới Men’s Health, khoa học hiện đại đã có những cái nhìn khác về hoạt động tình dục. Trong đó, thủ dâm được xem là một hoạt động bình thường, cách để cá nhân khám phá cơ thể và giải tỏa nhu cầu sinh lý. Nó có thể mang lại lợi ích về mặt tâm lý như giảm stress, căng thẳng, giúp cải thiện chức năng tình dục và giảm nguy cơ rối loạn cương dương.

Nghiên cứu của tác giả Brody công bố trên tạp chí The Journal of Sexual Medicine, thủ dâm có thể giúp nam giới giải tỏa căng thẳng, giảm nguy cơ mắc một số bệnh lý về tuyến tiền liệt. Dẫu vậy, thủ dâm quá mức hoặc thực hiện không đúng cách có thể gây tổn thương cho cơ quan sinh dục hoặc gây những ảnh hưởng tiêu cực về mặt tâm lý.

Còn quan hệ tình dục là nhu cầu sinh lý lành mạnh, góp phần tăng cường sức khỏe thể chất và tinh thần, thúc đẩy tình cảm vợ chồng. Các nghiên cứu đã chỉ ra, sex đều đặn có lợi cho sức khỏe tim mạch, giúp giảm stress, cải thiện chất lượng cuộc sống, tăng cường chất lượng giấc ngủ và hệ miễn dịch.

Tận hưởng tình dục một cách vui vẻ, thoải mái và an toàn. Ảnh: thejesuitpost

Bác sĩ Duy cho rằng ngày Tết là dịp để nghỉ ngơi, thư giãn và tận hưởng niềm vui bên gia đình, người thân. Nên để tình dục trở thành gia vị cho cuộc sống chứ không phải là gánh nặng hay áp lực. Quan trọng nhất là sự tôn trọng, chia sẻ và thấu hiểu giữa hai vợ chồng.

Nếu tin vào quan niệm kiêng kỵ ngày Tết, bạn có thể không quan hệ tình dục trong những ngày đầu năm. Tuy nhiên, không nên quá khắt khe với bản thân và bạn đời. Quan hệ tình dục vợ chồng là điều bình thường và tốt đẹp, hãy tận hưởng một cách vui vẻ, thoải mái và an toàn.

Dù là thủ dâm hay quan hệ tình dục, hãy lắng nghe cơ thể mình. Khi cảm thấy mệt mỏi hoặc không thoải mái, hãy dừng lại. Nếu chọn thủ dâm, hãy thực hiện một cách điều độ, vệ sinh sạch sẽ và lắng nghe cơ thể.

Lê Phương