Tại sao người thành công thức dậy trước 6h

Nhiều người nổi tiếng, thành công trên thế giới đều đặt báo thức trước 6h sáng để có vài tiếng cho bản thân, giúp cơ thể hoàn toàn tỉnh táo trước khi vào ngày làm việc mới.

Theo kết quả của một cuộc khảo sát về giấc ngủ do trung tâm nghiên cứu giấc ngủ y học của Mỹ (AASM - American Academy of Sleep Medicine), sáng sớm là thời gian giúp não bộ con người sảng khoái và tăng cường năng lượng tốt hơn so với các thời điểm khác trong ngày. "Một ngày mới bắt đầu bằng tâm trạng tích cực, vui vẻ thì ngày hôm đó hiệu quả công việc của bạn sẽ tăng cao", kết luận từ AASM.

Theo "quán tính" của giấc ngủ, mỗi người sẽ mất khoảng 2 tiếng để tỉnh táo hoàn toàn sau khi thức dậy. Những người dậy muộn, từ 7h trở đi, dù cố gắng tắm nước lạnh hay uống cà phê cũng khó đủ thời gian tỉnh táo cho một ngày làm việc hiệu quả.

Một ví dụ điển hình cho những người thành công có thói quen dậy sớm là vị tỷ phú Hong Kong, Lý Gia Thành. Ông từng trả lời một cuộc phỏng vấn truyền hình: "Suốt nhiều thập kỷ, bất kỳ ngủ sớm hay thức khuya, tôi vẫn luôn thức dậy vào lúc 5h57 và hiểu ra rất nhiều giá trị của khoảng thời gian này".

Tỷ phú Hong Kong Lý Gia Thành. Ảnh: The paper

James Citrin, người từng là Giám đốc điều hành của Spencer Stuart, công ty tư vấn lãnh đạo và tìm kiếm điều hành toàn cầu của Mỹ có trụ sở tại Chicago, Illinois mỗi ngày đều thức dậy lúc 6h sáng, tập thể dục, đọc sách, suy nghĩ về những chuyện quan trọng phải làm trong ngày.

Một ngày, James quyết định gửi email cho 20 giám đốc điều hành của những công ty nổi tiếng ông quen biết, với cùng nội dung: "Ngài thường thức dậy lúc mấy giờ và làm những gì?". Nhận lại 18 email phản hồi, James rất kinh ngạc khi mọi người đều thức dậy trước 6h sáng, muộn nhất cũng là 6h. Đa phần những giám đốc điều hành này đều tận dụng khoảng thời gian sáng sớm để rèn luyện cơ thể.

James Citrin không phải là người đầu tiên phát hiện các CEO thích dậy sớm. Laura Vanderkam, chuyên gia quản lý thời gian và là tác giả của cuốn sách "Những người thành đạt làm gì trước bữa sáng" đã liệt kê những doanh nhân nổi tiếng thích dậy sớm: Cựu CEO Apple, Steve Jobs thức dậy lúc 6h mỗi ngày; CEO Apple, Tim Cook bắt đầu gửi email lúc 4h30; Giám đốc điều hành Square, Jack Dorsey thức dậy lúc 5h30... Steve Renimond, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của PepsiCo, thức dậy lúc 5h và chạy khoảng 6,4 km trên máy chạy bộ trong nhiều năm. Ông từng nói: "Tôi không bao giờ ở trong những khách sạn mà không có máy chạy bộ".

Luyện tập thể lực dường như là điều xa xỉ đối với những người bận rộn như Paul Polman, CEO của Unilever. Bởi vậy ông thường dậy lúc 6h sáng để có thể tập chạy tại văn phòng. Đây cũng là khoảng thời gian cho ông "nhìn lại những ngày làm việc trước" vốn rất bận rộn ở một tập đoàn đa quốc gia như Unilever. Hay Bob Iger, CEO của Disney chia sẻ với tờ Thời báo New York rằng mình thức dậy 4h30 mỗi sáng. Đây là khoảng thời gian yên tĩnh, ít bị làm phiền, thích hợp để làm một số việc như: đọc báo, tập thể dục, nghe nhạc, kiểm tra email và xem tivi.

Tại sao những doanh nhân đều thích dậy sớm?

Nguyên nhân là họ đã dành gần hết thời gian trong ngày của mình cho công việc. Để có thời gian cho bản thân, hầu hết đều có thói quen dậy sớm.

Sáng sớm cũng là thời điểm tốt nhất để tập thể dục hoặc làm việc khoa học. Một nghiên cứu về "sức mạnh ý chí" cho thấy vào buổi sáng, mọi người dễ dàng hoàn thành những việc đòi hỏi sự tự giác của cá nhân hơn. Nguyên nhân là thời điểm này, mọi người đã được tận hưởng một giấc ngủ ngon, cảm xúc trở nên lạc quan và dễ dàng giải quyết những việc tiêu hao năng lượng hơn.

Hầu hết các giám đốc điều hành được James Citrin khảo sát đều quen với việc tập thể dục vào buổi sáng. Một nghiên cứu của Đại học Appalachian, Mỹ cho thấy, nếu thức dậy sớm bạn sẽ có chất lượng giấc ngủ tốt hơn những người dậy muộn. Có một giấc ngủ tốt cũng đồng nghĩa với việc có một cơ thể khỏe mạnh. Bạn sẽ tràn đầy năng lượng vào ngày làm việc ngày mai.

Thói quen buổi sáng lý tưởng nhất là gì?

Mọi người có thể phát triển thói quen theo sở thích của riêng mình. Ví dụ, bạn có thể giặt quần áo trước khi ăn sáng; có thể xem tivi trước khi mọi người thức dậy. Những thói quen buổi sáng lý tưởng nhất là những thói quen có thể tạo ra lợi ích lâu dài thông qua việc luyện tập thường xuyên và phù hợp với bản thân.

Một trong những yếu tố quan trọng khác khiến mọi người chọn tập trung làm việc vào buổi sáng là không có ai làm phiền trong thời gian này.

Nhà văn Anthony Trollope là một trong những tiểu thuyết gia thành công nhất tại Anh. Ảnh: Britanica.com

Tiểu thuyết gia người Anh, Anthony Trollope có thói quen dậy sớm viết văn trong mười mấy năm liền. Charlotte Walker, một nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học Chicago đã sử dụng khoảng thời gian từ 6 đến 9h sáng hàng ngày để nghiên cứu về chính trị và lịch sử ở Tây Phi. Cô từng nói: "Mặc dù mỗi ngày tôi đều có công việc, nhưng chỉ buổi sáng mới khiến tôi cảm nhận rõ rệt về sự nghiệp của mình".

Làm thế nào để cải thiện buổi sáng của bản thân?

"Thức dậy sớm không phải là một loại bản năng, mà là một loạt bản lĩnh. Một khi bạn quyết tâm, ngay cả một thói quen nhỏ nhất cũng có thể có tác động rất lớn đến cuộc sống", tiểu thuyết gia Anthony Trollope từng nói.

Tất nhiên để tận dụng tối đa thời gian buổi sáng, bạn phải là người chủ động lên các kế hoạch cụ thể. Hãy tự hỏi bản thân: "Một buổi sáng hoàn mỹ sẽ diễn ra như thế nào?" Ví dụ, đi tập thể dục, ăn sáng, sau đó sẽ bắt tay vào công việc. Nói tóm lại, hãy lên kế hoạch cụ thể và hãy hành động.

Vì vậy, ngay bây giờ, hãy lấy điện thoại ra, đặt báo thức 5h57 cho sáng mai và đi ngủ càng sớm càng tốt.

Vy Trang (Theo sohu)