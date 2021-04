7 sai lầm khiến một ngày làm việc kém năng suất

Thói quen vào buổi sáng của bạn có tác động đáng kể đến chất lượng của một ngày làm việc hiệu quả.

Buộc bản thân dậy sớm

Rất nhiều người thành công chia sẻ rằng họ thành đạt nhờ dậy sớm. Tuy nhiên, Chris Bailey - tác giả của cuốn sách Dự án năng suất - cho biết quan niệm rằng bạn phải dậy sớm để thành công là không đúng: "Chúng ta đều có xu hướng cố gắng thức dậy sớm để thành công như những người thành đạt, nhưng đừng quên rằng mỗi người trong chúng ta là khác nhau. Một người thức dậy lúc 10h hoàn toàn có thể làm việc hiệu quả như một người thức dậy lúc 5h sáng. Điều quan trọng là họ hành động như thế nào khi họ tỉnh táo".

Theo Bailey, điều quan trọng là sắp xếp thời gian cho bản thân thật hợp lý.

Một người thức dậy lúc 10h hoàn toàn có thể làm việc hiệu quả như một người thức dậy lúc 5h sáng. Điều quan trọng là họ hành động như thế nào khi họ tỉnh táo. Ảnh: PEOPLEIMAGES.

Bắt đầu ngày mới với chế độ phản ứng

Graham Allcott - người sáng lập tổ chức Think Productive và là tác giả của cuốn Làm thế nào để trở thành một Ninja năng suất cho biết hiệu quả năng suất lao động bị ảnh hưởng là do chúng ta bắt đầu một ngày ở chế độ phản ứng chứ không phải là chế độ chủ động.

Nhiều người trong chúng ta thức dậy và ngay lập tức kiểm tra điện thoại, nhưng điều đó khiến chúng ta ở chế độ phản ứng, Graham giải thích. Ngược lại, một khởi đầu chủ động hơn cho buổi sáng chính là dành thời gian suy nghĩ về các ưu tiên trong ngày, xem qua lịch và danh sách việc cần làm, sau đó lập kế hoạch.

Laura Vanderkam - tác giả cuốn Off the Clock: Feel Less Busy While Getting More Done - nhấn mạnh: "Sai lầm lớn nhất mọi người thường mắc phải là bắt đầu ngày mới mà không có một kế hoạch rõ ràng cho những gì bản thân dự định làm".

Chọn quần áo không phù hợp

Ăn mặc quá xuề xòa, hoặc đóng bộ quá cứng nhắc... đều có ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất làm việc của bạn trong một ngày. Allcott nhận định: "Có một thứ trong tâm lý học được gọi là 'nhận thức về quần áo', cho chúng ta thấy rằng bộ não hoạt động khác biệt nếu bạn mặc một bộ đồ lịch thiệp".

Các nghiên cứu cũng cho thấy rằng việc ăn mặc của một người có ảnh hưởng thực sự đến mức độ chú ý mà mọi người xung quanh dành cho họ.

Bỏ bữa sáng và uống nước

Bữa sáng là một phần quan trọng của một ngày hiệu quả. Nó cung cấp năng lượng để tập trung vào bất cứ điều gì bạn sẽ làm trong ngày", Stephanie Nelson - một chuyên gia dinh dưỡng - cho biết. Cô nhấn mạnh rằng bữa sáng hoàn hảo là cân bằng giữa protein và carb.

Erica Zellner - một huấn luyện viên sức khỏe của Parsley Health ở thành phố New York - cho biết, nước đóng vai trò quan trọng, liên quan đến khả năng tập trung và năng suất của chúng ta.

Ôm đồm quá nhiều việc

Trong nỗ lực giải quyết công việc, bạn nghĩ mình có thể xử lý hết tất cả chúng. Tuy nhiên, trong phạm vi có thể, tốt nhất là hướng tới đơn nhiệm, Zellner nói. Cô giải thích: "Sự đa nhiệm làm giảm năng suất tới 40% và có thể gây ra những ảnh hưởng tiêu cực, lâu dài đến não bộ. Tốt nhất là nên tập trung vào một việc trong một khoảng thời gian nhất định".

Zellner cho biết, quá trình chuyển đổi sang làm việc đơn nhiệm sẽ phải mất vài tuần, để bạn huấn luyện lại bộ não của mình tập trung vào một nhiệm vụ cụ thể trong thời gian dài hơn.

Không có sự chuẩn bị từ hôm trước

Việc lập kế hoạch, chuẩn bị từ hôm trước có thể tạo ra sự khác biệt lớn về năng suất, đồng thời giúp bạn tiết kiệm vô khối thời gian. "Cuối mỗi ngày làm việc, bạn nên liệt kê ra những việc cần làm vào ngày hôm sau. Sau đó, bạn lập ra một lịch trình sơ bộ", Vanderkam nói.

Một phần quan trọng khác của việc chuẩn bị cho ngày hôm sau là một giấc ngủ chất lượng. Nghiên cứu năm 2016 chỉ ra rằng thiếu ngủ làm suy giảm khả năng chú ý, cản trở khả năng làm việc đơn giản và hiệu quả.

Không giữ được bình tĩnh

Buổi sáng có thể rất hỗn loạn, đặc biệt nếu như bạn đang cố gắng nhồi nhét quá nhiều công việc công, tư. Bailey cảnh báo rằng cố gắng làm quá nhiều có thể thực sự phản tác dụng. "Nếu chúng ta bắt đầu ngày mới với tâm trạng lo âu thay vì chậm rãi, bình tĩnh, cảm xúc tiêu cực này sẽ gây ảnh hưởng suốt cả một ngày", ông nói. Theo ông, bạn có thể đi dạo, ngồi thiền... giúp xoa dịu bản thân, nhằm giúp giữ được tinh thần điềm đạm hơn.

Thùy Linh (Teho Huffpost)