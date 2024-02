Hà NộiĐau bụng Sau những bữa tiệc liên tục cuối năm, nhiều người bị mỡ trong máu cao, viêm tụy, khiến huyết tương từ màu trong sang trắng đục như sữa.

Đau bụng suốt một tuần, anh Nam, 40 tuổi, đi khám bất ngờ phát hiện bị viêm tụy cấp, mỡ máu cao, HP dạ dày, huyết tương trắng đục. Cầm kết quả xét nghiệm "mỡ máu" trên tay, anh Nam, 40 tuổi, sốc, bởi anh cao 1,8 m nặng 70 kg, thường xuyên tập thể thao nên không tin mình bị mỡ máu. Đi cùng anh là hai đồng nghiệp, kết quả tương tự, song mức độ nhẹ hơn.

Chia sẻ với bác sĩ, anh Nam cho biết làm chuyên viên tư vấn tại một cửa hàng xe. Cuối năm là thời điểm anh và các đồng nghiệp ăn nhậu triền miên. Ngoài đối tác làm ăn, anh còn hàng chục cuộc gặp từ bạn bè, đồng nghiệp cũ, hội đồng hương... Hơn hai tuần nay, anh không ăn cơm ở nhà, ngày nào cũng có tiệc.

Cuối tuần trước, sau tiệc tất niên, anh đột ngột đau bụng, nôn ói. Tưởng ngộ độc thực phẩm, anh không đi khám. Hôm sau, trong bữa ăn, anh tiếp tục bị đau quặn bụng, gọi dịch vụ xét nghiệm tại nhà kiểm tra chỉ số ở mức nguy hiểm, mỡ máu cao. Đến bệnh viện Đại học Y, bác sĩ chẩn đoán viêm tụy cấp, gan nhiễm mỡ do uống rượu, ăn nhiều chất béo.

Bác sĩ yêu cầu bỏ rượu. Anh Nam không dám cam đoan, nghĩ "bỏ rượu thì chỉ còn nước ở nhà vợ nuôi".

Tương tự, anh Huy, 44 tuổi, đau bụng vùng thượng vị và quanh rốn, cơn đau kéo dài và tăng dần. Anh vào Bệnh viện Gia An 115 (TP HCM) cấp cứu, bác sĩ chẩn đoán viêm tụy cấp thể nặng do tăng triglycerid máu gấp gần 10 lần so với ngưỡng bình thường, hạ natri máu. Người bệnh được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc (ICU), lọc máu thay huyết tương nhằm hạ nhanh triglyceride, ngăn ngừa diễn tiến các biến chứng nặng và tránh nguy cơ tử vong.

Các bác sĩ kết hợp điều trị kháng sinh, ức chế tiết acid dịch vị, ổn định mỡ máu... Trường hợp này có tiền sử trào ngược dạ dày thực quản, rối loạn mỡ máu, bệnh nang thận.