Tại sao Gen Z trông già hơn tuổi?

Lạm dụng mỹ phẩm và phẫu thuật khiến nhiều người thuộc Gen Z (sinh năm 1997-2012) có vẻ ngoài già hơn thế hệ trước.

Diễn viên Millie Bobby Brown bắt đầu nổi tiếng khi đảm nhận vai Eleven trong bộ phim truyền hình Stranger Things của Mỹ năm 2016, khi cô 12 tuổi. Gần 10 năm sau, ngôi sao nhí một thời khiến nhiều người ngỡ ngàng vì trông già hơn so với tuổi thật.

Tối 2/3, Millie được chụp ảnh khi rời một nhà hàng ở Los Angeles (Mỹ) cùng người thân. Nhiều người hâm mộ đã nhầm nữ diễn viên là mẹ của em trai 13 tuổi. Một số khác nghĩ cô đã 45 tuổi chứ không phải mới ngoài 20.

Millie Bobby Brown năm 12 tuổi (ảnh bên trái) và 21 tuổi ở năm 2025 (bên phải). Ảnh: Wire

Millie Bobby Brown không phải ngôi sao duy nhất thuộc Gen Z trông già hơn tuổi. Người mẫu Emma Chamberlain, nghệ sĩ Alix Earle và siêu mẫu Kylies Jenner cũng bị nhận xét tương tự.

Chuyên gia thẩm mỹ Kayti Brooks, điều hành phòng khám trị liệu ở Hove (Anh), nói Gen Z dần có ngoại hình giống hệt nhau do ảnh hưởng bởi các xu hướng làm đẹp trên mạng xã hội.

"Thẩm mỹ đáng lẽ nên giúp chúng ta đẹp hơn nhưng lại khiến Gen Z già đi", Kayti Brooks nói. "Đôi khi rất khó đoán được tuổi thật của họ do chất lượng làm đầy phủ kín mặt".

Các khách hàng thuộc Gen Y (sinh năm 1981-1996) của Kayti Brooks rất cân nhắc kỹ lưỡng trước khi phẫu thuật. Nhóm này thường nghiên cứu các phương pháp điều trị giúp duy trì cấu trúc và độ đàn hồi cho da để trông tự nhiên nhất. Thay vì sợ lão hóa, họ chấp nhận chung sống và đưa ra lựa chọn khôn ngoan.

Siêu mẫu Kylie Jenner, 27 tuổi hồi tháng 10/2024 (bên trái) và Kim Kardashian, 44 tuổi chụp tháng 2/2025 (bên phải). Ảnh: Daily Mail

Tiến sĩ Marcus Mehta, giám đốc tiếp thị của Học viện Harley và quản lý phòng khám Story (Mỹ), nói nguyên nhân khiến Gen Z thích tiêm chất làm đầy vào mặt do tác động của mạng xã hội và ám ảnh ngoại hình. Thay vì gặp người trực tiếp, họ xem hình ảnh đã chỉnh sửa và tạo ra tiêu chuẩn vẻ đẹp không thực tế.

Bên cạnh đó, tiếp xúc với nhiều ánh sáng xanh từ màn hình, chịu áp lực cao hơn trong công việc, học tập và các mối quan hệ cũng ảnh hưởng đến sức khỏe của làn da.

Tuy nhiên áp dụng sớm và sai cách các phương pháp trị liệu thẩm mỹ dẫn đến tình trạng lão hóa sớm. Một số vùng da quá đầy có thể bị căng giãn, kích ứng hoặc viêm da.

Với người dưới 21 tuổi, tiến sĩ Marcus Mehta khuyên không nên tiêm chất làm đầy, tránh phá vỡ các mô hình lão hóa tự nhiên và xảy ra biến chứng lâu dài. Nguyên nhân là do cấu trúc khuôn mặt đang phát triển.

"Hãy ưu tiên những cách làm đẹp tự nhiên giúp tăng cường làm da khỏe đẹp từ bên trong thay vì cố gắng thay đổi đặc điểm của một người", ông Marcus nói.

Nghệ sĩ Alix Earle, 24 tuổi (bên trái) và Amelia Dimoldenberg, 31 tuổi (bên phải). Ảnh: Daily Mail

Không chỉ thẩm mỹ, Gen Z cũng là thế hệ sử dụng thuốc lá điện tử nhiều hơn mọi nhóm tuổi. Các hashtag #vaping, #vapingtricks lần lượt đạt 3 tỷ lượt xem và 16,6 triệu lượt xem trên TikTok.

Một báo cáo năm 2025 từ Action On Smoking And Health (ASH) cho thấy 7% trẻ em từ 11 đến 17 tuổi là người sử dụng thuốc lá điện tử so với 3,3% vào năm 2021 và 4,1% năm 2020.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ, những người từ 18 đến 24 tuổi có tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử cao nhất. Bên cạnh nguy cơ gây tử vong, hít khói thuốc có thể gây hôi miệng, vàng răng và tạo ra các nếp nhăn sớm.

Minh Phương (Theo Daily Mail)