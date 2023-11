Tại sao đàn ông nói dối về chiều cao?

Đàn ông thích tăng thêm một hoặc hai cm vào chiều cao thực tế của mình và thường nói quá về chiều cao trên các ứng dụng hẹn hò.

Đã có nhiều nghiên cứu cho thấy nam giới hay nói dối về chiều cao. Trong nghiên cứu của tiến sĩ Sapna Cheryan, giáo sư tâm lý học tại Đại học Washington (Mỹ) cho thấy trung bình đàn ông nói quá gần 2 cm vào chiều cao.

"Chúng tôi phát hiện những thứ mà đàn ông sử dụng để khẳng định nam tính chính là những thứ được dùng làm tín hiệu nhận dạng. Chiều cao là thứ bạn nghĩ sẽ cố định, nhưng khi nói cao bao nhiêu thì có thể uốn nắn được, ít nhất là đối với nam giới", Cheryan nói.

Có nhiều lý do dẫn đến việc này. Nhà thần kinh học Eldin Hasa (Anh) cho biết theo tâm lý học tiến hóa, đàn ông bận tâm về chiều cao do mong muốn tỏ ra hấp dẫn với đối tác tiềm năng. Họ cũng muốn nổi trội hơn tình địch.

Hầu hết nam giới nói dối về chiều cao. Ảnh: Thelist

Hơn nữa, trong nhiều nền văn hóa, có một kỳ vọng rằng đàn ông phải cao hơn bạn tình tiềm năng. Nam giới thích phụ nữ thấp hơn bởi sẽ tạo ra khả năng tương thích vật lý cho phép dễ dàng thân mật và tăng cảm giác ấm áp, gần gũi. Phụ nữ cũng bị thu hút bởi những người đàn ông cao lớn, như một sự chở che, bảo vệ. Vì vậy nó đã ăn sâu vào ADN từ thời tổ tiên và tăng lên theo thời gian.

Tâm lý ưa thích nam giới cao lớn còn do sự so sánh xã hội. Bộ não con người có xu hướng tự nhiên là so sánh mình với người khác. Giả sử khi tham dự một sự kiện, một cách vô thức, bộ não sẽ quét khắp căn phòng và đưa ra so sánh: "Ai thấp hơn tôi? Cao hơn tôi? Đẹp hơn tôi? Địa vị xã hội, tình trạng tài chính của họ là gì?"

Khi đàn ông nhận thấy mình thấp hơn những người khác, thực sự sẽ có một sự kích hoạt sinh lý ở vùng não liên quan đến lòng tự trọng và địa vị xã hội. Đó không phải là thứ nằm trong tầm kiểm soát của nhận thức có ý thức, mà xảy ra vô thức ngay lập tức trong não.

Nguyên nhân đàn ông bận tâm về chiều cao còn xuất phát từ ảnh hưởng văn hóa và xã hội. Những ý tưởng văn hóa, hình ảnh truyền thông, kỳ vọng của xã hội thường nhấn mạnh những người đàn ông cao là biểu tượng của quyền lực, thành công và sự hấp dẫn. Ảnh hưởng của xã hội hình thành nên nhận thức về bản thân của mỗi cá nhân và góp phần gây ra những lo ngại liên quan đến chiều cao.

Có rất nhiều nghiên cứu về khoa học thần kinh cho thấy nhận thức về hình ảnh cơ thể và lòng tự trọng có mối liên hệ với các vùng não liên quan đến việc tự thể hiện và xử lý cảm xúc. Vì vậy, những người đàn ông không hài lòng với chiều cao có thể trải qua những cảm xúc tiêu cực và lòng tự trọng thấp hơn, từ đó ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất và tinh thần tổng thể.

Lời khuyên của Eldin Hasa dành cho nam giới thấp đó là đừng vội bước chân vào thế giới hẹn hò khi đang tự ti về chiều cao của mình. Trước tiên bạn cần chữa lành bản thân, rằng "Tôi là một con người trọn vẹn. Tôi yêu cơ thể mình". Khoảnh khắc cảm thấy như vậy, bạn sẽ thu hút được một đối tác bình đẳng, được chữa lành hoàn toàn và tự tin với chiều cao của mình, bất kể là bao nhiêu.

Bảo Nhiên (Theo Vice)