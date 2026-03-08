Tại sao có người mắc hai ung thư tiêu hóa cùng lúc?

Niêm mạc đường hô hấp - tiêu hóa tiếp xúc yếu tố gây hại dẫn đến xuất hiện nhiều khối u nguyên phát độc lập gây các loại ung thư, gọi là ung thư đa ổ nguyên phát.

Các bác sĩ Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai đang điều trị bệnh nhân nam 47 tuổi mắc đồng thời hai ung thư biểu mô tế bào vảy ở thực quản và hầu miệng. Đây là tình huống không thường gặp và nguy hiểm nếu không được phát hiện sớm.

PGS.TS Phạm Cẩm Phương, Giám đốc Trung tâm, cho hay bệnh nhân này nuốt khó tăng dần, ăn uống kém và sụt 5 kg chỉ trong một tháng. Ông uống rượu nhiều năm, khoảng 300 ml/ngày, đến nay chưa bỏ rượu.

Kết quả nội soi tiêu hóa cho thấy thực quản bệnh nhân có tổn thương sùi loét kéo dài, chiếm hơn 50% chu vi, dễ chảy máu và gây hẹp lòng thực quản. Sinh thiết xác định đây là ung thư biểu mô tế bào vảy. Khám tai - mũi - họng, bác sĩ phát hiện thêm khối u ở vùng hầu miệng. Kết quả mô bệnh học cho thấy đây cũng là ung thư biểu mô vảy sừng hóa xâm nhập. Chụp PET/CT ghi nhận tổn thương tăng chuyển hóa mạnh ở cả thực quản 1/3 dưới và vùng amidan trái, gốc lưỡi, kèm theo hạch cổ hai bên nghi ngờ di căn.

Bệnh nhân được chẩn đoán ung thư biểu mô vảy thực quản giai đoạn III và ung thư hầu miệng giai đoạn IVA. Hiện, người bệnh điều trị bằng hóa chất theo phác đồ kết hợp nhằm kiểm soát bệnh và cải thiện triệu chứng.

Ung thư biểu mô tế bào vảy vùng đầu - cổ và thực quản có chung nhiều yếu tố nguy cơ, đặc biệt là rượu bia và thuốc lá. Khi niêm mạc đường hô hấp - tiêu hóa trên tiếp xúc kéo dài với các yếu tố gây hại, nguy cơ xuất hiện nhiều khối u nguyên phát độc lập. Hiện tượng này được gọi là "ung thư đa ổ nguyên phát".

GLOBOCAN năm 2022 ghi nhận Việt Nam có hơn 180.000 ca ung thư mới mỗi năm. Ung thư thực quản nằm trong nhóm bệnh có tỷ lệ mắc cao và thường phát hiện ở giai đoạn muộn do triệu chứng ban đầu nghèo nàn. Nhiều bệnh nhân đi khám khi nuốt nghẹn, nuốt đau hoặc sụt cân nhanh, lúc này bệnh thường đã tiến triển.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân, đặc biệt là nam giới trung niên có thói quen uống rượu, hút thuốc, cần chú ý những dấu hiệu nuốt nghẹn, nuốt khó tăng dần, đau rát họng kéo dài, khàn tiếng, nuốt vướng, sụt cân không rõ nguyên nhân, nổi hạch cổ bất thường.

Khi có các biểu hiện trên, cần đi khám chuyên khoa để được nội soi và làm các xét nghiệm cần thiết. Người đã được chẩn đoán ung thư vùng đầu - cổ hoặc thực quản, bác sĩ khuyến cáo nên tầm soát toàn bộ đường hô hấp - tiêu hóa trên nhằm phát hiện sớm tổn thương thứ hai nếu có.