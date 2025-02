Nội dung: Đăng Tiên - Lê Phương

Đồ họa: Khánh Hoàng - Thanh Hạ

Nguồn:

- Bài viết được tư vấn bởi BS.CK2 Đỗ Thị Ngọc Diệp, Phó Chủ tịch Hội Dinh dưỡng Việt Nam, Chủ tịch Hội Dinh dưỡng Thực phẩm TP HCM

- The Sweet Life: The Effect of Mindful Chocolate Consumption on Mood (2016) - Brian P. Meier, Sabrina W. Noll, & Oluwatobi J. Molokwu Gettysburg College

- Effects of Chocolate Intake on Perceived Stress : A Controlled Clinical Study - International Journal of Health Sciences, Qassim University, Vol. 8, No. 4 (Oct-Dec 2014)

- The Effect of a Single Dose of Dark Chocolate on Cardiovascular Parameters and Their Reactivity to Mental Stress - Journal of the American College of Nutrition (2019)

- Chocolate Flavor Factors: From Cacao to Chocolate (2024) - Zixuan Yin Energy and Earth Sciences ISSN: 2960-1924, eISSN: 2960-2300 | Volume 4