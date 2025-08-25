Trong cuộc sống hằng ngày, có những điều tưởng chừng rất quen thuộc nhưng ít ai để ý đến lý do thực sự của nó.

Nghe qua, câu hỏi này tưởng đơn giản nhưng lại khiến nhiều người phải dừng lại suy nghĩ. Bởi chân chống là thứ ta sử dụng hàng ngày khi đi xe, vậy mà ít ai quan tâm vì sao nó luôn ở vị trí đó, chứ không phải bên phải.

Tại sao chân chống xe máy lại nằm bên trái?

Câu đố này không chỉ mang tính mẹo mà còn giúp người chơi nhận ra những điều thú vị ẩn trong thói quen. Nó khơi gợi trí tò mò và khiến người ta bất ngờ với một chi tiết nhỏ nhưng hợp lý đến không ngờ.

Chính sự gần gũi, quen thuộc nhưng không dễ trả lời ngay khiến câu đố này trở thành một "cú lừa" dí dỏm. Và tất nhiên, điều hấp dẫn nhất vẫn nằm ở đáp án – một câu trả lời đơn giản mà hợp tình, hợp lý đến bất ngờ.

>> Xem giải thích

Mộc Trà