Nhiều gia đình, dù ở thành thị hay nông thôn đã từng sở hữu chiếc đĩa sứ có một hình ảnh rất quen thuộc - tiên nữ bê đĩa đào.

Chiếc đĩa sứ với hoa văn tinh xảo mà gần như... nhà nào cũng có đã gắn liền với tuổi thơ của không biết bao nhiêu người. Nhưng có bao giờ bạn tự hỏi, tiên nữ bê đĩa đào trên chiếc đĩa sứ cô tiên nhà nào cũng có này là ai không?

Tiên nữ trên chiếc đĩa sứ nhà nào cũng có là ai?

Có người đoán là nhân vật trong cổ tích, có người nghĩ đến thần thoại phương Đông, thậm chí có bạn lại liên tưởng đến tranh vẽ truyền thần. Nhưng điểm chung là, hầu hết mọi người đều từng nhìn thấy nhân vật này ít nhất một lần.

Điều thú vị là hình ảnh ấy không chỉ xuất hiện trên đĩa, mà còn có trên bát, chén, thậm chí cả bộ ấm trà. Dù trải qua bao năm tháng, họa tiết ấy vẫn được giữ lại, như một nét văn hóa bền bỉ trong đời sống gia đình.

Vậy, bạn đã sẵn sàng "soi" chiếc đĩa nhà mình và đoán ra vị tiên nữ ấy là ai chưa?

