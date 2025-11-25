Tại sao Ấn Độ trở thành 'chiến trường' quan trọng nhất của Hyundai

Quy định về xe điện lỏng lẻo, tầng lớp trung lưu gia tăng, cạnh tranh gay gắt biến Ấn Độ thành thị trường sống còn của hãng xe Hàn.

Hyundai đang đẩy mạnh nỗ lực nội địa hóa tại Ấn Độ, mở rộng năng lực sản xuất và bổ nhiệm giám đốc điều hành người Ấn Độ đầu tiên cho chi nhánh địa phương đã hoạt động 29 năm trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt tại thị trường ôtô lớn thứ ba thế giới.

Các nhà phân tích cho rằng nhà sản xuất ôtô này hiện phải đẩy nhanh quá trình nội địa hóa - từ phát triển mẫu xe đến chiến lược sản xuất - để duy trì thành công lâu dài tại một thị trường mà nhu cầu và sự cạnh tranh đang gia tăng đồng thời.

Một báo cáo gần đây của Viện Công nghệ Ôtô Hàn Quốc (KATECH) nêu bật Ấn Độ là một trong những thị trường ôtô hứa hẹn nhất thế giới, được thúc đẩy bởi tầng lớp trung lưu đang phát triển nhanh chóng và sự chuyển dịch ổn định từ xe hai bánh và ba bánh sang ôtô con.

Creta - xe bán chạy hàng đầu của Hyundai tại Ấn Độ. Ảnh: Marinamotors

KATECH lưu ý rằng các quy định về xe điện tương đối lỏng lẻo của Ấn Độ tạo cơ hội cho các nhà sản xuất ôtô nước ngoài sớm thiết lập chỗ đứng trong quá trình điện khí hóa, đồng thời tiếp tục tận dụng thế mạnh của họ về động cơ đốt trong. Vị thế của Ấn Độ như một trung tâm xuất khẩu cho các quốc gia có mô hình sử dụng xe điện tương tự cũng nâng cao tầm quan trọng chiến lược của quốc gia này.

Hyundai từ lâu đã là một trong những thương hiệu nước ngoài thành công nhất tại Ấn Độ. Hãng đứng thứ tư với 11,7% thị phần vào tháng 10, nhờ các mẫu xe được thiết kế phù hợp với điều kiện giao thông địa phương. Công ty con Kia của Hyundai đạt 5,9% thị phần, đưa tập đoàn Hyundai trở thành nhà sản xuất lớn thứ hai tại đây, sau Maruti Suzuki, công ty dẫn đầu thị trường, trong đó Suzuki của Nhật Bản nắm giữ 58% cổ phần.

Lee Hang-gu, nghiên cứu viên cao cấp tại KATECH, cho biết sự cạnh tranh hạn chế từ các nhà sản xuất ôtô toàn cầu cũng mang lại lợi ích cho Hyundai. Các nhà sản xuất ôtô Mỹ thiếu các dòng xe nhỏ cạnh tranh, hầu hết các công ty Nhật Bản vẫn tập trung vào Đông Nam Á và các thương hiệu Trung Quốc phải đối mặt với các hạn chế địa chính trị tại Ấn Độ là những lý do khác.

Để chuẩn bị cho sự tăng trưởng trong tương lai, Hyundai đang đẩy mạnh việc sản xuất tại địa phương. Công ty đặt mục tiêu tăng công suất hàng năm từ 840.000 xe lên 1,1 triệu xe vào năm 2028 và đã bắt đầu vận hành nhà máy Talegaon tại bang Maharashtra vào tháng 10, sau khi mua lại địa điểm này từ General Motors.

Hyundai cũng đã tăng cường mối quan hệ với cộng đồng kỹ thuật Ấn Độ, hình thành quan hệ đối tác kỹ thuật trong năm nay với Viện Công nghệ Ấn Độ (IIT), mạng lưới các viện kỹ thuật hàng đầu của đất nước. Công ty gần đây ra mắt phiên bản SUV Venue được cải tiến hoàn toàn để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân địa phương.

Tuy nhiên, Hyundai đang phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng từ các đối thủ trong và ngoài nước.

Dữ liệu từ Liên đoàn các Hiệp hội Đại lý Ôtô Ấn Độ (FADA) cho thấy thị phần của Hyundai đã giảm từ khoảng 17% vào đầu những năm 2020 xuống còn khoảng 12% trong 10 tháng đầu năm nay, trong khi các nhà sản xuất ôtô Ấn Độ là Tata Motors và Mahindra & Mahindra đã tăng lên gần 13% mỗi hãng.

Hiệu suất cũng đã thu hẹp. Các nhà máy của Hyundai tại Ấn Độ vẫn sản xuất gấp đôi sản lượng so với bất kỳ nhà máy nào khác ở nước ngoài, nhưng hiệu suất đã giảm từ 98% vào năm 2023 xuống còn 92,9% trong quý III năm nay.

Để ứng phó, công ty đã bổ nhiệm Tarun Garg làm CEO bắt đầu từ tháng 1, qua đó trở thành người Ấn Độ đầu tiên lãnh đạo Hyundai Ấn Độ kể từ khi hãng xe này gia nhập thị trường vào năm 1996.

Hyundai cũng công bố vào tháng 10 rằng họ sẽ đầu tư 5 tỷ USD vào sản xuất và phát triển tại địa phương và ra mắt 26 mẫu xe tại Ấn Độ vào năm 2030, từ các dòng xe Genesis cao cấp đến xe điện.

Cạnh tranh dự kiến sẽ ngày càng gay gắt khi các nhà sản xuất ôtô Nhật Bản mở rộng hoạt động tại địa phương và các nhà sản xuất xe điện toàn cầu như BYD và Tesla đang tiến tới việc thâm nhập hoàn toàn vào Ấn Độ. Theo Reuters, Toyota và Suzuki đang tìm kiếm một giải pháp thay thế cho mức thuế quan 15% đối với xe Nhật Bản tại Mỹ, dự kiến sẽ đầu tư 11 tỷ USD để tăng cường năng lực sản xuất và xuất khẩu tại Ấn Độ.

Theo ông Lee, tại Ấn Độ, xe nhỏ chiếm ưu thế về doanh số, vì vậy riêng thị trường này không mang lại lợi nhuận cao. Tuy nhiên, khoảng cách giàu nghèo lớn tạo ra tiềm năng mạnh mẽ cho các mẫu xe cao cấp hơn, và Hyundai có kế hoạch đa dạng hóa dòng sản phẩm cho phù hợp.

Mỹ Anh (theo Korea Herald)