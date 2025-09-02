Áp lực muốn cưới vợ phải đứng tên mảnh đất riêng

Người yêu tôi đã có một mảnh đất nên muốn tôi cũng như vậy, để tiện ăn nói với gia đình.

Chuyện là sang năm tôi được tuổi nên bố mẹ muốn tôi lập gia đình. Nhưng người yêu tôi thì muốn tôi có tài sản riêng rồi mới cưới. Vì hiện tại bạn ấy đã có một miếng đất, còn tôi thì những năm qua có để dành được một chút tiền, và dồn vào cùng bố mẹ mua đất (hiện tại bố mẹ tôi đứng tên).

Bố mẹ tôi có nói rằng sau khi cưới, vợ chồng ổn định thì sẽ sang tên cho, nhưng bạn ấy không đồng ý, vì hai đứa ở xa nên muốn tôi có một tài sản nào đó, để dễ nói chuyện với bố mẹ bạn ấy. Tôi cũng không có ý kiến gì vì thấy cũng hợp lý.

Tôi có nói rằng giờ hai đứa đi làm xa thì tôi sẽ dần dần mua đất, còn tiền bạn ấy để riêng cũng được. Và nếu bạn ấy nhớ nhà thì sau khi cưới, mỗi năm về thăm gia đình hai bên hai lần cũng không sao, vì với tôi, tiền không quan trọng bằng việc gia đình hòa thuận.

Nhưng sau nhiều lần nói chuyện thì chỉ đưa ra được hai phương án:

Một là, từ giờ đến năm sau phải có tài sản riêng (chắc là đất) thì mới cưới.

Hai là chia tay.

Về người yêu tôi, bạn ấy khá tốt, luôn tiết kiệm và nghĩ cho tôi, nhưng cũng có một vài lúc khiến tôi hơi đau đầu. Tôi phải giải quyết vấn đề này thế nào, xin cảm ơn các độc giả đã đọc và góp ý.

EC