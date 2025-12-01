Tài sản của ông Phạm Nhật Vượng thêm 20.000 tỷ trong ngày cổ phiếu VIC đạt kỷ lục

Tài sản của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng tăng 760 triệu USD, khoảng 20.000 tỷ đồng, chỉ trong hôm nay.

Kết thúc phiên giao dịch 1/12, cổ phiếu VIC của Vingroup tăng 3,6% lên 269.900 đồng một đơn vị. Trong phiên, mã này có lúc còn chạm giá trần 278.600 đồng, cũng là mức giá kỷ lục. VIC đã có chuỗi 11 phiên liên tiếp tích lũy giá.

Hai mã cùng "họ Vin" là VPL và VHM cũng có hiệu suất tốt. Cổ phiếu Vinpearl tăng hết biên độ lên 101.600 đồng. Còn mã chứng khoán của Vinhomes tích lũy thêm 2,7% lên 105.700 đồng. Bộ ba này tạo thành bệ đỡ vững chắc, giúp VN-Index nhảy trở lại mốc 1.700 điểm.

Tính từ đầu năm, thị giá VIC đã tăng khoảng 6,65 lần từ vùng giá 40.000 đồng. Giá trị vốn hóa của Vingroup cũng vượt nghìn tỷ đồng, dẫn đầu trên sàn chứng khoán Việt Nam và gấp 2,2 lần vốn hóa cổ phiếu xếp sau là Vietcombank (VCB).

Theo đà đi lên của cổ phiếu VIC, Forbes thống kê, chỉ trong hôm nay, ông Phạm Nhật Vượng có thêm khoảng 760 triệu USD, tương đương hơn 20.000 tỷ đồng. Ông xếp thứ 5 trong nhóm những tỷ phú kiếm được nhiều tiền nhất ngày này.

Tài sản của người đứng đầu Vingroup đạt khoảng 24,3 tỷ USD, tương đương hơn 641.800 tỷ đồng. Ông xếp thứ 94 trong nhóm 100 người giàu nhất thế giới.

Ông Phạm Nhật Vượng được Forbes vinh danh là tỷ phú Việt Nam đầu tiên vào năm 2013. Khi đó, ông sở hữu khoảng 1,5 tỷ USD và xếp thứ 974 trong danh sách. Sau hơn một thập kỷ, khối tài sản này đã nhân hơn 16 lần.

Ông Vượng trực tiếp sở hữu 389,9 triệu cổ phiếu VIC, tương đương tỷ lệ 10,1%. Bên cạnh đó, ông cùng các thành viên trong gia đình và công ty riêng vẫn nắm quyền chi phối tại Vingroup với tổng sở hữu khoảng 65%. Ngoài ra, ông còn nắm gần một nửa vốn của VinFast qua hai công ty riêng.

Ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup, tại lễ khởi công dự án Khu đô thị lấn biển Cần Giờ, ngày 19/4. Ảnh: Thanh Tùng

Gần đây, hệ sinh thái của Vingroup liên tục mở rộng. Trong tháng 10, ông Vượng cùng gia đình thành lập nhiều công ty trong các lĩnh vực khác nhau như VinMetal (thép), Vin New Horizon (dưỡng lão), V-Film (giải trí). Đầu tháng 11, ông cũng thành lập và góp 71% vào VinSpace - công ty có ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất máy bay, tàu vũ trụ, vệ tinh viễn thông, vận tải hàng hóa hàng không.

Theo báo cáo tài chính gần nhất, Vingroup có tổng tài sản hơn 1,08 triệu tỷ đồng vào cuối quý III, tăng 30% so với đầu năm. Họ là doanh nghiệp tư nhân đầu tiên tại Việt Nam đạt mức tài sản này.

Tất Đạt