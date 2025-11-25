Vingroup hỗ trợ vốn cho thép Pomina

Vingroup sẽ cho Pomina vay vốn lưu động với lãi suất 0% tối đa trong hai năm và chọn đơn vị này là nhà cung cấp ưu tiên cho toàn bộ hệ sinh thái tập đoàn.

Ngày 25/11, Tập đoàn Vingroup công bố hợp tác và hỗ trợ Công ty cổ phần Thép Pomina. Vingroup thông qua công ty VinMetal cung cấp cho Pomina khoản vay vốn lưu động trong tối đa hai năm với lãi suất 0%. Nguồn vốn ưu đãi này sẽ giúp Pomina có điều kiện cải thiện dòng tiền, khôi phục chuỗi cung ứng, đảm bảo hoạt động sản xuất diễn ra ổn định và từng bước phục hồi các chỉ số tài chính kinh doanh.

Nhà máy sản xuất thép của Pomina. Ảnh: Pomina

Bên cạnh việc cấp vốn, Vingroup cũng ưu tiên chọn Pomina là nhà cung cấp thép cho các công ty thành viên trong hệ sinh thái tập đoàn như: VinFast, Vinhomes, VinSpeed....

Theo tập đoàn này, việc ưu tiên chọn thép Pomina cũng là một phần trong kế hoạch gia tăng tỷ lệ nội địa hóa vật liệu trong các dự án lớn của Vingroup tại Việt Nam.

"Với sự hỗ trợ tài chính và đầu ra từ Vingroup cùng nền tảng công nghệ sản xuất thép từ Pomina, chúng tôi kỳ vọng doanh nghiệp có cơ hội lấy lại đà tăng trưởng, củng cố vị thế trên thị trường trong nước để từ đó tiếp tục tạo giá trị và cùng đóng góp cho đất nước", ông Nguyễn Việt Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup nói.

Song song gói hỗ trợ tài chính và đảm bảo kênh tiêu thụ cho Pomina, Vingroup cũng hỗ trợ đơn vị trong việc tăng tốc quá trình tái cấu trúc, củng cố đội ngũ quản trị. Trong đó, ông Đỗ Tiến Sĩ - người có nhiều kinh nghiệm trong ngành luyện kim và am hiểu hoạt động của Pomina sẽ trở lại điều hành, dẫn dắt chiến lược phục hồi và phát triển của doanh nghiệp trong giai đoạn mới.

Ông Phạm Nhật Quân Anh đảm nhận vị trí tổng giám đốc VinMetal. Ảnh: Vingroup

Tại VinMetal, vị trí tổng giám đốc được chuyển giao lại cho ông Phạm Nhật Quân Anh nhằm bảo đảm tính liên tục trong chiến lược phát triển lĩnh vực luyện kim của Vingroup. Ông Phạm Nhật Quân Anh hiện là thành viên Hội đồng quản trị VinFast, trước đó, từng giữ nhiều vị trí quản lý chủ chốt tại công ty.

Hải My