Tai nghe chống ồn chủ động giá 4,7 triệu đồng

Thời lượng pin trên củ tai đạt mức 8 tiếng, cao hơn một chút so với mức trung bình 6-7 tiếng của các sản phẩm từ Samsung, Apple, Sony. Thiết bị hỗ trợ sạc nhanh 10 phút cho 1 tiếng sử dụng. Tổng thời gian sử dụng của CX Plus đạt 24 tiếng. Đây là mức trung bình so với các sản phẩm True Wireless trên thị trường: bằng Apple AirPods Pro, cao hơn Sony WF-1000XM3 (18 tiếng) nhưng thấp hơn Sony WF-SP800N (26 tiếng), Jabra Elite 65t (28 tiếng) hay Cambridge Audio Melomania 1 (36 tiếng).