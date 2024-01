Tai nạn giao thông tăng đột biến ở Hải Phòng

Năm 2023, số người tử vong vì tai nạn giao thông ở huyện An Lão tăng 400%, quận Hồng Bàng 175%, huyện Tiên Lãng 160%, quận Lê Chân và Ngô Quyền tăng 150%.

Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông thành phố, năm 2023, TP Hải Phòng xảy ra 191 vụ tai nạn giao thông (tăng gần 194% so với năm 2022), làm chết 98 người (hơn 92%), bị thương 136 người (hơn 518%). Trong đó, đường bộ xảy ra 183 vụ, chiếm gần 96%.

Trừ huyện đảo Bạch Long Vỹ, 14 quận, huyện còn lại đều tăng về số vụ tai nạn giao thông. Trong đó, tăng cao nhất là huyện An Lão với 1.100%, tiếp đến là quận Lê Chân 900%, huyện Tiên Lãng 300%, huyện An Dương 240%, quận Đồ Sơn 200%, huyện Vĩnh Bảo 160%, quận Hải An 136%...

Quốc lộ 10 đoạn qua Hải Phòng xảy ra 24 vụ tại nạn, làm 15 người chết năm 2023. Ảnh: Xuân Hoa

Lý giải nguyên nhân tăng cả ba tiêu chí số vụ, người chết và bị thương năm 2023, Sở Giao thông Vận tải cho hay phương tiện giao thông liên tục tăng, đặc biệt là xe container, xe tải nặng; hiện thành phố đang quản lý gần 240.000 ôtô, trong đó có hơn 16.000 đầu kéo, hơn 18.000 rơmoóc.

Lượng hàng hóa qua cảng Hải Phòng tiếp tục tăng, trong đó hơn 70% lượng hàng hóa từ cảng được vận chuyển bằng đường bộ đi các tỉnh, chủ yếu qua quốc lộ 5, 10. Trong khi đó, hạ tầng giao thông chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiều điểm mất an toàn giao thông chưa được xử lý kịp thời.

Phân tích nguyên nhân chủ quan, cơ quan chức năng cho rằng, ý thức chấp hành pháp luật an toàn giao thông của một bộ phận người dân, nhất là thanh thiếu niên còn hạn chế. Điều này thể hiện qua số vụ tai nạn giao thông tăng đột biến ở độ tuổi dưới 18 (tăng 680%) và 18-25 (tăng 425%). Ngoài ra, chính quyền và lực lượng chức năng ở một số địa phương còn thiếu quyết liệt trong chỉ đạo về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Vụ tai nạn giao thông tại quốc lộ 5, đoạn qua phường Đông Hải 2, quận Hải An khiến một phụ nữ bị thương nặng, ngày 16/12/2023. Ảnh: Lê Tân

Trả lời về con số tăng cao bất thường trên, ông Nguyễn Văn Luyến, Chánh văn phòng Ban An toàn giao thông TP Hải Phòng cho hay số liệu được tổng hợp từ các địa phương và công an thành phố. "Con số tăng đột biến so với năm ngoái là đáng lo ngại. Lãnh đạo thành phố đã yêu cầu các địa phương, ngành liên quan kiểm điểm nghiêm khắc, thực hiện các biện pháp để giảm tai nạn giao thông và thương vong trong năm nay", ông Luyến nói.

Theo báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia tại hội nghị toàn quốc hôm 9/1, Hải Phòng nằm trong số 12 tỉnh thành có số vụ tai nạn giao thông năm 2023 tăng trên 30% và 6 tỉnh thành có số người tử vong tăng trên 80% cùng với Long An, Phú Thọ, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc và Tây Ninh.

Nêu giải pháp khắc phục, ông Nguyễn Đức Thọ, Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng cho biết thành phố sẽ thực hiện triệt để chủ trương "không có vùng cấm" trong xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông. Hải Phòng cũng đặt mục tiêu xóa 14 điểm tiềm ẩn mất an toàn giao thông trong quý 1 và dự kiến lắp thêm khoảng 30 cụm camera tại nhiều tuyến đường, nút giao thông để xử phạt qua hình ảnh.

