Tai nạn giao thông do rượu bia giảm mạnh dịp Tết

Trong kỳ nghỉ Tết 2024, số bệnh nhân khám cấp cứu do tai nạn giao thông giảm 12%, song tai nạn do pháo nổ tăng gấp đôi, so với cùng kỳ năm ngoái.

Báo cáo của Bộ Y tế trong 7 ngày nghỉ Tết Giáp Thìn cho thấy số ca khám, cấp cứu tai nạn giao thông giảm đáng kể.

Cụ thể, tổng số khám, cấp cứu liên quan tai nạn giao thông là hơn 23.000 trường hợp, giảm 12,1% so với cùng kỳ Tết 2023; số ca phải nhập viện điều trị nội trú hoặc theo dõi là gần 9.000, giảm 8,4%. Số ca tử vong là 118 trường hợp (trong đó 37 ca tử vong tại viện, còn trước viện là 81), giảm 22,4%.

Điều trị bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy, dịp Tết Nguyên đán 2024. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Tại TP HCM, tính chung ở hơn 100 bệnh viện, tình hình khám chữa, cấp cứu dịp Tết năm nay không biến động lớn. Tuy nhiên, số trường hợp nhập viện do tai nạn giao thông giảm 42% so với cùng kỳ, với gần 1.500 ca. Thành phố ghi nhận 5 ca tử vong do tai nạn giao thông, đều từ các tỉnh thành khác chuyển đến, điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

BS.CK2 Phạm Thanh Việt, Trưởng Phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết số ca cấp cứu chuyển vào nơi này trong kỳ nghỉ Tết năm nay là 1.870, tương đương năm ngoái, chỉ giảm 20 ca. Tuy nhiên, số trường hợp tai nạn giao thông giảm gần 16%. Từ 23 tháng Chạp đến mùng 5 Tết, trong 635 ca tai nạn giao thông nơi này tiếp nhận, chỉ 2 trường hợp sử dụng rượu bia. Còn Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP HCM tiếp nhận 65 trường hợp tai nạn giao thông do bia rượu, giảm 50% so với năm ngoái.

Đây là năm đầu tiên Chợ Rẫy thử nồng độ cồn trong máu tất cả bệnh nhân nhập viện vì tai nạn giao thông, theo chỉ đạo của ban giám đốc, trong bối cảnh Việt Nam tăng kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn. Kết quả, ghi nhận chỉ có mùng 1 và mùng 5, mỗi ngày một người có nồng độ cồn trong máu dương tính. Các ngày còn lại, tất cả bệnh nhân đều nồng độ cồn bằng 0.

Theo bác sĩ Việt, những năm trước, bệnh viện chỉ thử nồng độ cồn những trường hợp tri giác bệnh nhân không tỉnh táo, nhằm đánh giá tri giác người bệnh bị ảnh hưởng bởi cồn hay bởi chấn thương, phục vụ chuyên môn điều trị.

"Các năm trước chỉ thử số lượng ít phục vụ chuyên môn nhưng hầu như ngày nào cũng có ca nồng độ cồn trong máu dương tính, thậm chí có ngày 20-30 trường hợp", bác sĩ nói.

Còn ở Hà Nội, Sở Y tế thống kê số ca khám cấp cứu, tai nạn giao thông là 1.878, cũng giảm nhẹ so với năm ngoái (năm 2023 có 1.917 ca). Tại phòng cấp cứu, Khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn Hà Nội, ghi nhận ít trường hợp tai nạn giao thông liên quan đến rượu bia.

Theo bác sĩ Nguyễn Minh Đức, trưởng khoa, cho biết trong dịp nghỉ lễ, lượng bệnh nhân tai nạn do sử dụng rượu bia đã sụt giảm đáng kể. Với số lượng trên 70 ca chỉ còn 10% sử dụng nồng độ cồn, trong khi năm ngoái con số này khoảng 30-35%.

Tương tự, Bệnh viện Việt Đức, nơi tiếp nhận phần lớn các bệnh nhân tai nạn giao thông nặng, cũng ghi nhận số bệnh nhân liên quan rượu bia giảm. Tuy nhiên, vẫn có những ca rất nặng đang trong tình trạng hôn mê, chấn thương sọ não với nồng độ cồn trong máu cao.

Đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy cho rằng chưa thể kết luận sự liên quan giữa số lượng ca tai nạn giao thông vào viện giảm với yếu tố nồng độ cồn. Nhưng tổng thể có thể ghi nhận số bệnh nhân nhập viện do tai nạn giao thông năm nay giảm và số ca có nồng độ cồn trong máu gần như giảm tuyệt đối.

"Đây được xem là tín hiệu đáng mừng cho việc người dân quen dần với văn hóa đã dùng rượu bia thì không lái xe", bác sĩ Việt nói.

Trong khi số ca tai nạn giao thông giảm thì số ca khám, cấp cứu do pháo nổ tăng hơn 51% trong dịp Tết. Trong 7 ngày nghỉ ghi nhận 604 trường hợp khám, cấp cứu do pháo nổ, pháo hoa, tăng gấp đôi so với năm ngoái (315 trường hợp phải nhập viện điều trị, tăng 15% so với cùng kỳ). Các bệnh viện Việt Đức, 108,.. liên tục tiếp nhận các ca cấp cứu do pháo nổ trong tình trạng đa chấn thương nặng.

Tai nạn do pháo nổ thường gây những chấn thương nặng và rất nghiêm trọng. Trên thực tế đã có nhiều trường hợp tử vong hoặc phải chịu thương tật suốt đời do pháo nổ tự chế.

Ngoài ra, tình hình dịch bệnh trong những ngày nghỉ Tết ổn định, không có dấu hiệu tăng bất thường. Bộ Y tế cũng không nhận được các phản ánh thiếu thuốc, tăng giá thuốc phục vụ khám bệnh, chữa bệnh cho nhân dân.

Lê Nga - Lê Phương